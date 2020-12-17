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Синоптики оновили прогноз погоди на День святого Миколая

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 09:14
Синоптики оновили прогноз погоди на День святого Миколая Синоптик розповів про погоду на свято святого Миколая (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Наближається улюблене українцями свято - День святого Миколая. Синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило повідомив, що 19 грудня, субота пройде без особливих опадів і морозу - навпаки на вулиці буде не по зимовому тепло.

Як повідомив експерт "Обозревателю", температура повітря в цей день буде близько 0 градусів, вночі – мороз до -2 градусів, а вдень – до +2.

"Можлива якась мряка, буде хмарно", – сказав Роман Мурмило.

Такий прогноз погоди стосується практично всієї території країни, включаючи південні регіони України.

Нагадаємо, що День святого Миколая має релігійне коріння і традиції святкування, вироблені в народі століттями. Православні вшановують святого Миколая, відомого багатьма чудесами, 19 грудня. Його називають наслідувачем святого життя Христа і носієм чеснот.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз на зиму. На його думку, сніг може пролежати 110 днів. Також він залишив прогноз на переддень Нового року. За його словами, морозів не буде.

До цього повідомлялося, що раніше синоптики розповідали про кілька періодів похолодань в грудні. Останній з прогнозованих випав на кінець місяця. Місцями в Україні після католицького Різдва очікується до -22 ... -26 градусів.

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