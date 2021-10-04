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19-річна українка стала пасією Тіматі і випендрюється мажорним життям (фото)

Автор: Юлія Бойко

Саша Доні - відома в мережі модель, яка стала особливо популярна після роману з репером Тіматі.

Тепер дівчина ще активніше веде блог в мережі Instagram, публікуючи фото свого красивого життя.

Саша Доні любить розповідати, що її зовнішність повністю натуральна. Тим не менш, користувачі мережі не раз викривали красуню в обмані. На старих фото вона виглядає зовсім інакше. До слова, збільшення губ Саша не заперечує, а ось все інше, за зізнанням моделі, дісталося їй від природи.

Оскільки дівчині 19, вона вважає, що обличчя змінюється саме через дорослішання. "Ніс у мене свій! Колола тільки губи. Обличчя змінилося - у мене пізнє статеве дозрівання. Через спорт я була дуже худою. 44 кілограми при зрості 180. За місяць набрала 14 кілограмів і стала схожа на людину. Обличчя з віком змінюється у всіх", - міркує Саша.

Саша Доні (фото: instagram.com/sashadony)

Також ми писали, що Моніка Беллуччі підкорила рідкісною красою старшої дочки.

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