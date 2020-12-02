2 грудня краще не виходити на вулицю: що ще не можна робити в цей день, прикмети

Цей день сприяє домашньому благополуччю
Яке сьогодні свято. У цей день православні вшановують пам'ять святого Овдія, який є одним із дванадцяти малих пророків.
За переказами, Овдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава. На той момент навколо панувала розпуста і лише він вів при цьому максимально праведний спосіб життя. Далі в державі почали організовувати гоніння проти християн, і Овдій став допомагати прихильникам своєї віри. Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. За свої старання і допомога ближнім Овдій отримав дар пророцтва.
Вважається, що Овдій протегує сімейному благополуччю і домашньому господарству. Тому, щоб захистити свій дім від нечисті, українцям радять постукати обухом сокири по віконним рамам та дверним косякам.
Іменинники цього дня - Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Гнат, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.
Як ми писали раніше, в грудні українці отримають додатковий вихідний і довгий уїк-енд.