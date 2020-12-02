2 грудня краще не виходити на вулицю: що ще не можна робити в цей день, прикмети

Яке сьогодні свято. У цей день православні вшановують пам'ять святого Овдія, який є одним із дванадцяти малих пророків.

За переказами, Овдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава. На той момент навколо панувала розпуста і лише він вів при цьому максимально праведний спосіб життя. Далі в державі почали організовувати гоніння проти християн, і Овдій став допомагати прихильникам своєї віри. Він переховував їх у печерах, відвідував у темницях. За свої старання і допомога ближнім Овдій отримав дар пророцтва.

Вважається, що Овдій протегує сімейному благополуччю і домашньому господарству. Тому, щоб захистити свій дім від нечисті, українцям радять постукати обухом сокири по віконним рамам та дверним косякам.

Іменинники цього дня - Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Гнат, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.

Всі прикмети цього дня

Сніжний день з сильним вітром – чекай тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами – чекай багатого врожаю в наступному році.

Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.

Вітер різко змінився на південно-західний з південно-східного – найближчим часом погода зіпсується.

Буцається скотина – чекай хуртовини.

Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня

Не рекомендується без потреби виходити з дому. Є повір'я, що в цей день на вулиці вирує нечисть.

Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з ворогами.

Як ми писали раніше, в грудні українці отримають додатковий вихідний і довгий уїк-енд.