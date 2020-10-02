2 жовтня не сидіть вдома і скуштуйте меду: що можна і не можна сьогодні робити

Яке сьогодні свято. У цей день православні згадують святих мучеників Трохима Синадського і Зосими Кілікії. У народі це свято також має назву Бджолина девятина, і присвячується підготовці вуликів до зими. В цю дату наші предки дотримувалися стародавніх звичаїв і традицій, щоб забезпечити міцне здоров'я та достаток у домі, а також дотримувалися ряду правил, щоб не накликати на себе біду.

За церковними переказами, Трохим постраждав за християнську віру під час царювання римського імператора Проба в III столітті. А Зосима сторіччям пізніше прославився як відлюдник, який пішов від язичницьких міст і поселився у пустелі, де його оберігали дикі звірі. Правитель наказав катувати праведника і вимагав зректися Бога, а солдати заявили, що самі приймуть християнство, якщо тварини прийдуть його захистити. Після молитви Пустельника з'явився лев, і святого в страху відпустили. Відразу після цього Зосима помер.

2 жовтня святкується Трохимів день (фото з відкритих джерел)

Мученика в народі вважали покровителем тварин. 2 жовтня тварин ні в якому разі не можна було заподіяти біль або ображати їх, інакше можна було розгнівати Вищі сили і в майбутньому самому травмуватися.

На Трохимів день обов'язково потрібно з'їсти щось з медом, запиваючи теплою водою. Наші предки вірили, що якщо цього не зробити, то осінні холоди і зимові морози підкосять здоров'я людини і вона може злягти з хворобами.

Щоб здоров'я було міцним, на столі будинку обов'язково повинні бути страви з медом. Господині в цей день пекли на ньому калачі і пряники і примовляли, щоб зима була така ж солодка, як і свято сьогодні.

Коли заходило сонце молодь збиралася разом, щоб повеселитися і знайти собі пару. Дівчата ворожили на коханого і навіть могли приворожити хлопця. Для того, щоб закохати в себе когось, треба було пильно дивитися йому в очі.

У цей день потрібно було обов'язково вийти з дому, щоб знайти своє щастя. Інакше наші предки вірили, що можна залишитися без пари назавжди.

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день вітер дме з півдня - наступного року чекайте врожаю хліба.

Якщо бджоли в цю дату закривають у вуликах отвори - буде сувора і сніжна зима.

У цей день потрібно було обов'язково почастувати бідної людини медом - інакше весь рік буде невдача.

Іменинники цього дня – Гнат, Давид, Ігор, Костянтин, Теофіл, Трохим, Федір.

Як ми раніше писали, в жовтні українці відпочиватимуть десять днів.