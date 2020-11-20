20 листопада - вдалий день: що потрібно робити, а що не можна в цю дату

Яке сьогодні свято. 20 листопада православні вшановують святого мученика Феодота Анкірського, який жив у 2-й половині III - 1-й половині IV століття і прославився своєю добротою, турботою про всіх християн і прийняв муки і смерть за віру. В народі свято отримало назву Зимородок або Федот, який вважався покровителем жіночого рукоділля і всіх вагітних.

Християнський подвижник і святитель Федот не боявся відкрито проповідувати віру в Христа. Він був щедрим і відрізнявся особливою чуйністю, відвідував засуджених і викуповував їх з в'язниць, багатьох язичників звернув до християнства. Він ховав загиблих після того, як Федот дістав з моря тіла семи мучениць і здійснив поховання, на подвижника донесли владі і незабаром схопили. Не злякавшися жорстоких тортур і не побажавши відректися і поклонитися ідолам, він після катувань був обезголовлений.

Мученик Федот Анкірський (фото: tatmitropolia.ru)

В народі на свято день Федота - коли вже встановлювалася морозна погода і водойми покривалися льодом - за традицією чоловіки вирушили на риболовлю, а улов потім відносили господиням для приготування рибних страв.

Дата за повір'ями вважалася дуже вдалою для рукодільниць. Жінки бралися за прядіння і ткацтво, і вірили, що виготовлений в цей день одяг прослужить дуже довго, а також стане своєрідним оберегом для того, хто його носить.

Ще на Федота для вагітних побутували правила, згідно з якими потрібно протягом дня більше молитися і відганяти погані думки - тоді дитина народиться здоровою і буде мати щасливе життя.

Байдикувати на свято жінкам в положенні заборонялося, інакше малюк виросте ледарем.

Якщо у жінки тривалий час не виходить зачати дитину, то день Федота вважали дуже вдалим для відповідних молитов, а також змов на вагітність.

Головні прикмети в день Федота:

Якщо 20 листопада пішов снігопад, значить по весні розійдуться річки;

Якщо у цей день снігопад почався вперше, то це обіцяло багатий урожай жита;

Ожеледь на день Федота означав, що морозна погода встановиться на тривалий час.

Якщо 20 листопада в небі дуже голосно кричать галки і ворони, значить незабаром повалить сильний снігопад.

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