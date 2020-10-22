22 жовтня сильний і світлий день: що можна і не можна робити в цю дату

Сьогодні вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів Якова
Яке сьогодні свято. В цей день, 22 жовтня християни вшановують пам'ять Якова - одного з дванадцяти апостолів. Яків усе життя поневірявся, проповідував слово Боже в Юдеї, а потім разом з апостолом Андрієм попрямував в Едессу. Яків закінчив життя своє життя розп'ятим на хресті.
Також за народним календарем це дата свята Яків Дровопилець, через те, що в селах у цей час розпочиналася пора заготівлі дров на зиму.
На Русі традиційно в цей день святкували День першої каші. У кожному будинку на Якова готували кашу зі свіжою рослинною олією, а хто був заможний - зі свинячим або баранячим салом. З кашею з крупи пекли пироги, якими пригощали гостей. Наші предки вірили, що саме каша в цей день додасть сил на весь рік.
Прикмети на 22 жовтня кажуть, що це дуже сильний і світлий день, коли можна заробити благополуччя і здоров'я в своє життя.
Вважається, що хороша вечеря у Яків день обіцяє багатий рік. До речі, 22 жовтня вважається останнім днем збору грибів. Всіх, навіть випадкових гостей прийнято пригощати, відмовлятися від трапези не можна.
У цей день іменини святкують: Абрам (Авраам, Авраамій), Андроник, Афанасій, Максим, Петро, Яків (Иаков).
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