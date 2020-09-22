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22 вересня кличте гостей, але не беріть у борг: що можна і що заборонено робити сьогодні

Автор: Дмитрий Войналович

Всі традиції, прикмети та заборони на 22 вересня за народним календарем - читайте в нашому матеріалі

22 вересня за церковним календарем свято Пам'ять Святих і Праведних богоотців Йоакима та Анни. Сьогодні православні християни вшановують пам'ять святих, які були батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії.

День ангела (іменини) в цей день відзначають Акім, Анна, Йосип, Микита, Северіян, Феофан, Феодосій, Харитон. Також іменини 22 вересня святкують католики Маврикій і Фома, йдеться на сайті "Ближче до Бога".

До речі, саме з цієї дати настає друге "бабине літо", яке триває аж до Покрови Пресвятої Богородиці - 14 жовтня.

На цій картині показана зустріч Анни і Йоакима біля Золотих воріт (wikipedia.org)

Головні прикмети 22 вересня

Наші предки вірили, що якщо у цей день спостерігається багато павутиння - значить бути тривалій пізній осені та зимі.

Також вважається, що 22 вересня гості принесуть у ваш дім щастя і благополуччя. Тому запрошувати гостей сьогодні вважалося хорошим правилом.

А ось відмовляти гостям у день праведних богоотців Йоакима і Анни (і в день осіннього рівнодення, до речі) не прийнято. Що би гість не попросив - неодмінно треба дати або виконати. Така поведінка господарів приносить в дім щастя.

Вважається, що від поминання в цей день померлим родичам стає легше на тому світі.

А ще завжди вважалося, що якщо 22 вересня піти на природу (в ліс або в парк), то сил у вас помітно додасться.

Ну, а той, хто народився 22 вересня, проживе яскраве і щасливе життя.

Що не можна робити 22 вересня

Споконвіку українці дотримувалися кількох заборон в цей день. Так, вважається, що сьогодні категорично не можна:

  • давати і брати в борг, і вирішувати інші фінансові питання;
  • спати при місячному світлі, бо в цей день воно може забрати здоров'я і красу;
  • заздрити (від цього почуття взагалі необхідно позбавлятися і вміти радіти успіхам інших).

Також 22 вересня не варто затівати переїзд.

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До слова, сьогодні несприятливий день не тільки для переїздів, але навіть для тривалих поїздок. Вважається, що зміна обстановки в цей день може стати причиною невдач у фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Традиції сьогоднішнього дня

Традиційно 22 вересня наші предки-українці обновляли вогонь в будинку і спалювали старий одяг, щоб запобігти появі хвороб, пристріту тощо.

Також в цей день дітей виставляли на поріг і обливали водою. Після такого ритуалу вони просили вибачення і вклонялися батькам.

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