25 вересня не ходіть у ліс та уникайте змій: що можна і не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 25 вересня християни вшановують священномученика Автонома, який був єпископом в Італії і прославився зверненням до християнства багатьох язичників. В народі свято отримало назву день Артамона або Артамон Змійовик - вважалося, що в цей день змії уповзають у ліс, у нори і впадають в сплячку. Предки проводили певні обряди на Артамона і остерігалися порушувати суворі заборони.

Сьогодні іменини святкують: Михайло, Семен, Федір.

Свято вважали остаточним переходом літнього часу на осінній, коли день з ніччю рівняється.

25 вересня християни вшановують пам'ять мученика єпископа Автонома (Фото з відкритих джерел)

25 вересня було другим "зміїним святом", бо влітку перед цим відзначався ще один тематичний день - Василіска 4 червня.

На Артамона не можна було ходити в ліс і вже тим більше забрідати в гущавину. Вважалося, що можна налякати змій або наступити на них випадково - а будь-яку шкоду живим у цей день обіцяв великі біди і хвороби. Крім того, вірили, що мисливці можуть зустріти Василіска, який здатний суворо розправиться з кривдниками і через укус змії влити в тіло людини свою небезпечну отруту.

У День Артамона Змійовика вірили, що в лісі можна нактнуться на Василіска (Фото: Василіск, ілюстрація 1584 року Йоста Аммана)

При цьому варто відзначити, що просто побачити змію на Артамона називали добрим знаком. А якщо при цьому погодувати гада - який попався на очі біля вашого будинку - яйцем або м'ясом курки і пригостити молоком, то тоді можна було розраховувати на швидке багатство і успіх.

В цей день було заведено збирати горобину, з якої господині робили корисні вітамінні заготовки, приправляли медом і за повір'ями на Артамона "заряджали" їх цілющими властивостями.

Під час збору горобини потрібно було бути вкрай обережними й акуратними, бо випадкове пошкодження деревця вважалося дуже поганою ознакою для всієї родини і могло принести нещастя близьким.

Головні прикмети 25 вересня:

Якщо на Артамона йде дощ, що буде довга холодна зима;

Якщо у цей день на дубі багато жолудів, значить чекай теплої зими і родюче літо;

Коли в день Артамона дерева вже скинули листя, що незабаром вдарять морози.

Що не можна робити в цей день

У цей день заборонено ходити в ліс, бо можна зустріти велику кількість змій, які в цей день сповзаються звідусіль в ліс.

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