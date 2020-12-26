26 грудня - несприятливий день: що строго не можна робити в цю дату

В цей день не можна лаятися і матюкатися (колаж РБК-Україна)

26 грудня православні вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарій і Орест постраждали за Віру в IV столітті в Севастії (центральна частина Малої Азії, історична Мала Вірменія). В народі свято відоме під назвою Євстратій день, а ще - Відьмині посиденьки.

В цю дату наші предки гадали про погоду на цілий рік, дотримувалися ряд правил для захисту від зла і невдач. Також побутували повір'я про можливість зцілити будь-які хвороби, навіть найскладніші.

Церкву 26 грудня вшановує подвиг ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста і Мардарій, які не злякалися погроз кари і лютих мук і віддали життя за християнську віру. У царювання імператорів Діоклетіана і Максиміана, переконаних язичників, у Вірменії та Каппадокії люди сповідували християнство, і правителі вирішили покарати "іновірців", влаштувавши справжній терор.

Солдати схопили й кинули у темницю пресвітера Аравійської церкви Авксентія. Ніякі тортури не змусили його поклонитися ідолам, і вражений стійкістю священика воєначальник Евстратій також оголосив себе християнином. За це його піддали мукам, а пізніше - стратили. Після цього у вірі в Христа зізналися молодий солдат Орест, воїн Євген і простолюдин Мардарий, і розділили долю мучеників.

Мученики Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій і Орест (фото: pravoslavie.ru)

Згідно з поширеною на українських землях народної традиції, в Євстратіїв день можна дізнатися, якою буде рік, якщо протягом 12 днів стежити за погодою. Вірили, що кожен день показує погоду одного місяця. Наприклад, 26 грудня розповість про січень, 27-го - про лютий і так далі.

У народі день Євстрата ще називали Відьминими посиденькамичерез те, що після зимового сонцестояння нечиста сила нібито починає полювання на небесне світило, щоб утримати темряву довше. Говорили, що чаклунки збираються 26 грудня на збори і радяться, як би схопити сонце і заховати його світло, згубний для чортів і чудовиськ.

Ще на Євстрата вважалося, що можна вилікувати хвороби, навіть зцілити смертельно хвору людину. Для цього потрібно було попросити дитину, яка народилася після смерті свого батька, нанести пальцем на лобі хворого хресне знамення, після чого слово "порятунок".

Також можна було звернутися до дзвонаря в церкві з проханням вимовити ім'я людини, який занедужав, і при цьому задзвеніти в найбільший і найменший дзвони.

Що не можна робити 26 грудня

Суворо забороняється сваритися і лихословити, інакше на голову може впасти відьма.

Не можна залишати віник і мітлу на вулиці на видному місці, а то відьма викраде її і зможе влаштувати хуртовину і приховати сонце.

Вважалося дуже поганою прикметою запрягати в сани білого коня, інакше можна привезти в будинок небіжчика.

Якщо дати свій одяг іншій людині, можна віддати щастя в чужі руки.

Для захисту від нечисті в будинку повертали пічну заслінку, встромляли біля порога серп і залишали гостро наточену сокиру біля дверей.

Для початку нової важливої справи цей день вважався несприятливим.

Головні прикмети 26 грудня:

Яка погода на Євстрата, така буде і в січні.

Якщо спостерігати за погодою з Євстрата 12 днів - дізнаєшся погоду на всі 12 місяців року.

Якщо птахи сьогодні в небі неспокійні, значить скоро буде завірюха.

Якщо в Євстратіїв день сонце в небі тьмяно світить і хмарами приховано, то незабаром вдарять морози.

Іменини святкують у цей день - Аркадій, Аза, Олександр, Анастасія, Арсеній, Володимир, Гаврило, Герман, Євген, Іван, Микола, Орест, Елеонора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новорічні свята українців чекають три довгих уїк-енди.