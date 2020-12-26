26 грудня - несприятливий день: що строго не можна робити в цю дату

26 грудня православні вшановують пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарій і Орест постраждали за Віру в IV столітті в Севастії (центральна частина Малої Азії, історична Мала Вірменія). В народі свято відоме під назвою Євстратій день, а ще - Відьмині посиденьки.
В цю дату наші предки гадали про погоду на цілий рік, дотримувалися ряд правил для захисту від зла і невдач. Також побутували повір'я про можливість зцілити будь-які хвороби, навіть найскладніші.
Церкву 26 грудня вшановує подвиг ченців Євстратія, Євгенія, Авксентія, Ореста і Мардарій, які не злякалися погроз кари і лютих мук і віддали життя за християнську віру. У царювання імператорів Діоклетіана і Максиміана, переконаних язичників, у Вірменії та Каппадокії люди сповідували християнство, і правителі вирішили покарати "іновірців", влаштувавши справжній терор.
Солдати схопили й кинули у темницю пресвітера Аравійської церкви Авксентія. Ніякі тортури не змусили його поклонитися ідолам, і вражений стійкістю священика воєначальник Евстратій також оголосив себе християнином. За це його піддали мукам, а пізніше - стратили. Після цього у вірі в Христа зізналися молодий солдат Орест, воїн Євген і простолюдин Мардарий, і розділили долю мучеників.
Згідно з поширеною на українських землях народної традиції, в Євстратіїв день можна дізнатися, якою буде рік, якщо протягом 12 днів стежити за погодою. Вірили, що кожен день показує погоду одного місяця. Наприклад, 26 грудня розповість про січень, 27-го - про лютий і так далі.
У народі день Євстрата ще називали Відьминими посиденькамичерез те, що після зимового сонцестояння нечиста сила нібито починає полювання на небесне світило, щоб утримати темряву довше. Говорили, що чаклунки збираються 26 грудня на збори і радяться, як би схопити сонце і заховати його світло, згубний для чортів і чудовиськ.
Ще на Євстрата вважалося, що можна вилікувати хвороби, навіть зцілити смертельно хвору людину. Для цього потрібно було попросити дитину, яка народилася після смерті свого батька, нанести пальцем на лобі хворого хресне знамення, після чого слово "порятунок".
Також можна було звернутися до дзвонаря в церкві з проханням вимовити ім'я людини, який занедужав, і при цьому задзвеніти в найбільший і найменший дзвони.
Іменини святкують у цей день - Аркадій, Аза, Олександр, Анастасія, Арсеній, Володимир, Гаврило, Герман, Євген, Іван, Микола, Орест, Елеонора.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на новорічні свята українців чекають три довгих уїк-енди.