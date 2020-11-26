26 листопада - День Іоанна Златоуста: що можна і що не можна робити в цю дату

26 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять святого Іоана Золотоустого
Яке сьогодні свято. В цю дату всі православні християни вшановують пам'ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Іван був сином губернатора островів Кіпр. Коли Іван втратив дітей і дружину, почав вести аскетичне життя.
Також у цей день православна церква вшановує пам'ять мучеників Антоніна, Никифора і Германа, мучениці Манефи.
Наші пращури говорили: "Скликає зима на Івана Златоустого свою свиту - хуртовини та завірюхи - і дає їм наказ відлиги вгамувати" або "На Златоуста все поле пусте".
В цей час також починалася "пельменна пора", господині заготовляли фарш, і вся родина готувала пельмені. Пельменів заготовляли багато, щоб вистачило на кілька разів.
Іменини цього дня відзначають: Іван, Герман, Ян, Антонін, Леонард, Никифор, Манефія.
В цей день не можна сваритися і лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливі.
Сьогодні можна давати і брати гроші в борг, проте остерігайтеся брати чи давати гроші сусідам — це може погано скінчитися.
Лаятися на Златоуста не можна, інакше коли ви будете молитися, Бог не почує ваші молитви.
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