26 вересня не дивіться в дзеркало і не плануйте весілля: що можна і не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 26 вересня віруючі вшановують святого Корнилія з Кесарії Палестинської - римського сотника (центуріона), якого звернув в християнство апостол Петро. В народі свято називається Коренів, Корнилій або Корнілов день. Наші предки в цей день закінчували збір всіх коренеплодів - крім редьки - і господині накривали на стіл страви з них. Існували особливі обряди в свято, а також і суворі заборони.

Сьогодні іменини святкують: Ілля, Корній, Петро, Юліан.

Вважалося, що на Корнія останній теплий день осені, а далі починалися одні заморозки.

26 вересня вшановують святого Корнилія (Фото з відкритих джерел)

У Корнилів день редьку називали головним продуктом дня. Згідно з повір'ями, якщо 26 вересня покуштувати цей коренеплід, то можна запастися міцним здоров'ям, щоб вся залишилася холодна пора року не принесла хвороби та хвороби.

Вірили також, що страви з редьки принесуть малим дітям розум, а молодятам - міцний і щасливий шлюб.

До речі, цим ефективність коренеплоду не вичерпувалася - у нього була також і "зворотна сторона медалі". Так, за допомогою чорною редькою дівчата відганяли надто докучливих і настирливих залицяльників, якщо ті поласують частуванням.

На Корнія вважалося, що за допомогою змов можна зміцнити сім'ю і змусити чоловіка перестати ходити "на ліво". Щоб чоловік не зраджував, обручки пов'язували вовняною червоною ниткою, опускали в стакан або горщик зі святою водою і промовляли особливу молитву. Всю цю процедуру потрібно було повторювати три дні поспіль, після чого кільця надягали на свічку і молилися до Богородиці та Ісуса Христа.

Також 26 вересня згідно з повір'ями весілля чи сватання не віщували щастя, і закохані чекали для цього інший день.

Важливим забороною Корнілов день було ворожіння на дзеркало або взагалі довге глядіння в нього. Предки були переконані, що так можна накликати на себе великі біди, закликати невдачу і запустити в наш світ нечисту силу, яка стане переслідувати порушницю.

Головні прикмети 26 вересня

Якщо вночі на Корнія в небі червоний місяць, то чекай сильний вітер;

Дощ у Корнилів день обіцяв багатий урожай;

Якщо на Коренів всі граки вже відлетіли у теплі краї, то скоро випаде сніг.

Що не можна робити в цей день

В цю дату не можна планувати і гуляти весілля

Не дивіться в цей день в дзеркало - буде невдача

Раніше ми писали, яку треба прочитати молитву Пресвятій Богородиці, щоб виконати найзаповітніші бажання.