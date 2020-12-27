27 грудня частіше вмивайтеся і не подорожуйте: що можна і не можна робити у день Филимона

Яке сьогодні свято. 27 грудня православні вшановують святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха й Аріана, які жили на рубежі ІІ та ІІІ століть в Єгипті і під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана (284-305) були страчені, тому що відмовилися відступити від своєї Віри.

У народі свято отримало назву день Филимона чи Филимонів день, і ця дата - найтемніший час року - вважалася особливо небезпечною. Так, пращури вірили, що 27 грудня землею бродить нечисть, біснується та полює на людей і нападає на тих, хто не дотримується строгих правил і порушує заборони дня.

У цей день іменини відзначають: Микола, Филимон, Геннадій, Леонід та Іларіон.

27 грудня християни вшановують пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха, Аріана (фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

У день Филимона прийнято було наводити чистоту і порядок в оселі, обов'язково мити підлогу - вважалося, що тоді нечисть не зможе проникнути в будинок, і хороших господарів чорти потривожити будуть не в змозі.

Важливе правило дати - обов'язково окропити себе водою і взагалі вмиватися частіше протягом дня. Такий обряд бажано робити перед початком будь-якої роботи.

Вважалося, що коров'яче молоко в цей день стає цілющим і допоможе захистити організм від багатьох хвороб, а також залікувати опіки.

У хатах господині переглядали весь одяг і позбувалися брудного - такий якщо й не викидали, той щонайменше виносили з дому.

Що не можна робити в цей день

Суворою забороною вважалося вийти з будинку на вулицю не вмившись, у брудному одязі та взутті. Забобонні вірили, що легковажного порушника чекає біда чи травми, а то і зовсім можна буде не повернутися - бо забере нечиста сила або вб'є блискавка.

Вирушати в далеку дорогу вважалося поганою прикметою - для поїздок і подорожей намагалися обрати іншу дату.

Від гучних застіль і гулянок із вживанням алкоголю також бажано відмовитися в цей день.

Головні прикмети в день Филимона

Погода в день Филимона розповідала, який буде лютий;

Холод і сильний вітер 27 грудня обіцяв хороший врожай у наступному році;

Якщо сьогодні погода зміниться, то скоро будуть відлиги;

Якщо на Филимона видався незвично теплий день, то все літо буде спекотним;

Якщо 27 грудня хмари пливуть у протилежний від напрямку вітру бік, значить чекай на негоду з рясними снігопадами.

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