Весілля та вінчання за церковним календарем 2021: сприятливі дні для шлюбу

Церковний весільний календар 2021 допоможе віруючим закоханим парам вибрати сприятливу дату і для вінчання, і для укладення шлюбу. Вважається, що рік прийдешній, який йде на зміну "небезпечному" високосному 2020-му, стане більш вдалим для бажаючих узаконити стосунки.

І хоча православна церква не виділяє той чи інший рік як більш сприятливий для весіль та вінчань, у календарі є неприпустимі для цього періоди та дати. Які саме - розповість Lite.

Коли можна вінчатися та грати весілля православним

Православним настійно не рекомендується скріплювати союз перед Богом і людьми під час і напередодні церковних свят і постів, під час Святок і седмиць.

Якщо йдеться про великі церковні свята, то тут взагалі існують суворі заборони на проведення обряду вінчання.

Крім церковних свят, є також і дні тижня, коли можна і не можна виконувати головну частину чину церковного благословення шлюбу у православних.

Обряд вінчання зазвичай роблять у неділю чи п'ятницю, також можна і в понеділок або середу.

Заборонено вінчатися у вівторок, четвер та суботу.

Зауважимо, що в періоди посту обмеження поширюються також на середи та п'ятниці.

У 2021 році в православному календарі є 120 днів, коли дозволено проводити церемонію вінчання:

Січень: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31

Лютий: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28

Березень: 1, 3, 5

Квітень: не можна, тому що з 15 березня по 1 травня триватиме Великий Піст перед Великоднем

Травень: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31

Червень: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25

Липень: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30

Серпень: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30

Вересень: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29

Жовтень: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31

Листопад: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26

Грудень: не можна, адже з 28 листопада по 6 січня триватиме Різдвяний Піст.

Таким чином, можна резюмувати, що за церковним календарем найбільш вдалими датами для весілля стане майже весь лютий і травень, більша частина літа і майже вся осінь.

Нагадаємо, нещодавно астрологи назвали найбільш несумісні пари та пояснили, яким знакам Зодіаку не слід грати весілля в рік Бика.

Раніше повідомлялося, що астролог назвала головні небезпеки 2021 року і попередила про чотири затемнення і жорсткий ретроградний Меркурій.