ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Весілля та вінчання за церковним календарем 2021: сприятливі дні для шлюбу

Новость на русском → Субота 26 грудня 2020 08:06
Весілля та вінчання за церковним календарем 2021: сприятливі дні для шлюбу Весілля (фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Церковний весільний календар 2021 допоможе віруючим закоханим парам вибрати сприятливу дату і для вінчання, і для укладення шлюбу. Вважається, що рік прийдешній, який йде на зміну "небезпечному" високосному 2020-му, стане більш вдалим для бажаючих узаконити стосунки.

І хоча православна церква не виділяє той чи інший рік як більш сприятливий для весіль та вінчань, у календарі є неприпустимі для цього періоди та дати. Які саме - розповість Lite.

Коли можна вінчатися та грати весілля православним

Православним настійно не рекомендується скріплювати союз перед Богом і людьми під час і напередодні церковних свят і постів, під час Святок і седмиць.

Якщо йдеться про великі церковні свята, то тут взагалі існують суворі заборони на проведення обряду вінчання.

Крім церковних свят, є також і дні тижня, коли можна і не можна виконувати головну частину чину церковного благословення шлюбу у православних.

  • Обряд вінчання зазвичай роблять у неділю чи п'ятницю, також можна і в понеділок або середу.
  • Заборонено вінчатися у вівторок, четвер та суботу.
  • Зауважимо, що в періоди посту обмеження поширюються також на середи та п'ятниці.

У 2021 році в православному календарі є 120 днів, коли дозволено проводити церемонію вінчання:

  • Січень: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31
  • Лютий: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28
  • Березень: 1, 3, 5
  • Квітень: не можна, тому що з 15 березня по 1 травня триватиме Великий Піст перед Великоднем
  • Травень: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31
  • Червень: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25
  • Липень: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30
  • Серпень: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30
  • Вересень: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29
  • Жовтень: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31
  • Листопад: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26
  • Грудень: не можна, адже з 28 листопада по 6 січня триватиме Різдвяний Піст.

Таким чином, можна резюмувати, що за церковним календарем найбільш вдалими датами для весілля стане майже весь лютий і травень, більша частина літа і майже вся осінь.

Нагадаємо, нещодавно астрологи назвали найбільш несумісні пари та пояснили, яким знакам Зодіаку не слід грати весілля в рік Бика.

Раніше повідомлялося, що астролог назвала головні небезпеки 2021 року і попередила про чотири затемнення і жорсткий ретроградний Меркурій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Праздники свадьба
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу
РБК-Українаінформаційне агентство В Україні ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу