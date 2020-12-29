29 грудня збережіть в душі добро і віру: що можна і не можна робити в цей день

29 грудня християни вшановують біблійного пророка Огія, одного із 12 "малих" пророків Старого Завіту, який жив у IV столітті до нашої ери і вважався поборником чесноти і чистоти душі людської. В народі свято отримало назву Аггеїв день або ж Іній Сей, і на дату передбачали погоду на зиму.

Огій був одним з іудейських колоністів Єрусалима. Перекази свідчать, що пророк прийшов з Вавилона і приніс чотири вісті, сказані йому самим Господом.

Ці послання були адресовані правителю Зоровавелю, первосвященику Ісусу та священикам. Він дорікав їх у бездіяльності і закликав відновити роботи з відновлення Єрусалимського храму. Огій передбачив повернення свого народу з єгипетського полону. Пророк похований в Єрусалимі.

29 грудня святкують Аггеїв день (фото: calend.ru)

У народі вважали Огія покровителем чистих помислів і наставником на добрі справи. У церквах пророку молилися і просили сил для позбавлення від шкідливих звичок.

Вірили, що якщо дати на Огія обіцянку собі або іншим і виконати її, то в новому році в дім прийде достаток і удача. Але якщо порушити дане слово - чекай біди і швидкі витрати. Наші предки в цей день боялися кидатися словами на вітер, щоб не накликати на себе і свою сім'ю горе.

Багато прикмет і повір'їв пов'язані з передбаченням в Агєїв день погоди на Святки. У свято Іній Сій побутував цікавий звичай, коли вогнище кидали фігурку чоловічка зі снігу і спостерігали за поведінкою полум'я: якщо вогонь згасав, значить до Хрещення погода буде спокійна і ясна, без сильних морозів.

Головні прикмети 29 грудня

Якщо в цей день багато інею, значить на Різдво буде тепла погода;

Якщо на Огія вдарили морози, значить холоди протримаються до Хрещення;

Якщо сьогодні встановилася холодна погода, то вся зима буде морозна;

Коли снігові замети в Огіїв день прямо до паркану намело, то це обіцяє неврожайне літо;

Яка погода 29 грудня, така ж буде і в квітні;

Якщо сьогодні мороз все скло візерунками списав, то три тижні ще протримаються суворі холоди

Іменини в цей день святкують – Софія, Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро та Семен.

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