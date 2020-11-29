29 листопада одягайтеся правильно і не рахуйте гроші: що можна і не можна робити сьогодні

29 листопада православні вшановують пам'ять апостола Левія Матвія
Яке сьогодні свято. 29 листопада християни вшановують пам'ять апостола Левія Матвія, одного з 12 учнів Ісуса Христа. До зустрічі зі Спасителем він був збирачем податків, а після - одним з найближчих учнів Месії, свідком страждань, смерті та воскресіння Христа.
У Біблії сказано, що Левій Матвій перед відходом у далекі країни для проповіді християнства написав Євангеліє арамейською мовою. Апостол був страчений на території сучасної Грузії в римської фортеці Апасарос за свої проповіді.
В народі свято на честь апостола прижилося під назвою Матвіїв день або Вітродув, позаяк в цю дату звичайно був сильний поривчастий вітер - до того ж відбувалася відлига і підвищення температури (навіть існував вираз "на Матвія і зима пітніє").
За традицією, люди ходили в цей день один до одного в гості, пригощалися пісними стравами - вже тривав Різдвяний піст. Від важких робіт відмовлялися, і час присвячували спокійному проведенню часу і відпочинку.
У старовину на українських землях у цей день вшановували особливі правила, щоб не накликати на себе біду.
29 листопада християни вшановують пам'ять апостола Левія Матвія (фото: vithram.by)
В цей день іменини відзначають: Матвій, Федір, Семен, Віктор, Дмитро, Іван, Микола.
Як повідомлялося, у православних вже розпочався Різдвяний піст 2020, і священики нагадали українцям головне правило.
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