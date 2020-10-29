29 жовтня діставайте теплі речі: що треба і не можна робити в цей день

29 жовтня всі православні християни вшановують пам'ять мученика Лонгина Сотника
Яке сьогодні свято. 29 жовтня всі православні християни вшановують пам'ять мученика Лонгина Сотника, який народився в Каппадокії. Він разом зі своїми воїнами був приставлений служити при розп'ятті Христа. Лонгин був свідком справжніх чудес при Хресті Господнім (затемнення сонця, землетрус, розпалі камені, повсталі з відкритих трун мерці). Він увірував у Господа саме після того, як своїми очима побачив чудеса.
Мученик Лонгин встромив спис у ребра розп'ятого Месії і, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту він був сліпий і ніщо не допомагало йому вилікуватися. У наших предків Лонгин Сотник вважався цілителем очних хвороб.
Святий мученик Лонгин зціляв від хвороб (фото: mgarsky-monastery.org)
Також раніше Лонгин вважався цілителем від хвороб, пов'язаних з очима, але він ще допомагав боротися з нечистою силою. Наші предки вірили, що якщо він стоїть біля воріт, будинку нечисті духи не страшні.
В цей день діставали з шаф теплі речі, які виносили на холод і мороз, щоб на них падало гарне і цілюще сонячне світло.
У давнину говорили, що "сонячне світло хоч і недовге, а в цей день нам дороге", або "сонячне світло морозцем прихвачене, добре і цілюще".
Наші предки в цей день намагалися повісити над воротами різні обереги — ікону, церковну свічку, косу. Також можна повісити висушені рослини з шипами — тернина, глід, ожину. Згідно з повір'ями, шипи повинні затримати нечисть. У наш час можна повісити ці речі над вхідними дверима.
Також в цей день строго не рекомендується лаятися - це принесе велику невдачу.
Іменини цього дня відзначають: Віола, Дементій, Домнин, Євпраксія, Єфросинія, Леонтій, Лонгин, Малий, Терентій, Олексій, Євген, Іван, Георгій.
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