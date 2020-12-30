30 грудня - зверніть увагу на сни: що можна і не можна робити в цей день

30 грудня православна церква вшановує пам'ять святих Ананія, Данила, Мисаїла та Азарія. Зазначається, що у цей день часто сняться віщі сни, тому варто бути вкрай уважним до деталей.

За переказами, за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилона завоювали Єрусалим, і в числі полонених виявилися зазначені отроки. Цар Вавилона, чиє ім'я було Навуходоносор вирішив ввести їх в свій двір, оскільки хлопці були дуже здібними.

Православна церква вшановує пам'ять святих Ананія, Данила, Мисаїла та Азарія (фото: ru.wikipedia.org)

Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейским наук, для чого оточив отроків розкішшю і достатком. Хлопці відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя. За це Господь подарував їм мудрість.

Одного разу Навуходоносор вирішив звести велетенську статую, подібну йому, якій народ поклонявся. Отроки відмовилися робити це, за що цар наказав їх стратити. Однак Господь захистив їх і ті залишилися неушкодженими, після чого правитель перейнявся повагою до послідовників християнської віри.

Прикмети цього дня

Яка погода на Данила, таким і травень буде.

Якщо на Данила з'явився іній на деревах, то на Святки буде тепла погода.

Завірюха почалася – бджоли будуть гарно роїтися.

Вважається, що всі сни на день пророка Даниїла є віщими.

Що не можна в цю дату

Не можна цілувати сплячих немовлят, адже дитина може серйозно захворіти.

Сплячих дітей не можна годувати грудьми, так як після цього вони можуть погано рости і розвиватися.

Крім того, в цей день варто звернути увагу на людину, яка спить. По ній можна "прочитати", що її чекає. Якщо вона сміється - ангели радіють, якщо скрипить зубами - ангели борються з демонами, проте, якщо людина говорить - довго не проживе.

Іменини в цей день святкують - Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан.

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