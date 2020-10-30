30 жовтня - небезпечний день: найсуворіші заборони і прикмети цієї дати

Яке сьогодні свято. У цей день православна церква вшановує преподобного мученика, святителя, архієпископа Андрія Критського, який жив у VIII столітті, а також біблійного пророка Осію, який жив у Ізраїльському царстві в VIII столітті до Різдва Христового. В народі свято називали день Осія Колесник або Осія Осінній, і з цього дня наші предки починали готувати сани, а воза ховали до весни. Дата має свої традиції і різні заборони, порушення яких могло закликати біду і обернутися травмами.

Пророк Осія дуже активно боровся з ідолопоклонством і звертав серця язичників до Господа. Він першим став записувати свої пророцтва, багато з яких збулися. Зокрема, він передбачив припинення старозавітних жертв і пришестя на землю Спасителя, його смерть і воскресіння. Також Осія говорив, що Господь відвернеться від Дому Ізраїлю і закличе у Царство своє язичників, які вірують в нього.

Додамо, що пророк шанується не тільки в християнстві, але також в іудаїзмі та

ісламі.

У цей день вшановували пророка Осію (фото: rublev.com)

У народному календарі на Осію безліч прикмет і повір'їв пов'язано з колесом тому свято ще називається Осія Колесник. За ним передбачали погоду, і в звуці рипіння колеса могли "розчути" також, який буде врожай.

Колесо у слов'ян вважалося символом життя і сонця, оберегом від злих сил, його застосовували для різних обрядів і лікування хвороб. При цьому вважалося, що відьми і чаклуни могли прийняти форму колеса і пересуватися по дорозі. Так, говорили, що у колеса, яке котиться по стежці, виривали спиці, то ці лиходії втратять кінцівки - руки або ноги.

Наші предки на Осію Осіннього перед тим, як ховати вози в сараї, обов'язково повинні були привести в повний порядок, відремонтувати всі колеса, очистити і змастити дьогтем і смолою колеса. Вірили, що якщо цього не зробити сьогодні, то в дорозі станеться неприємність чи можна отримати травму.

Після цього діставали сани для покритої снігом або брудом (характерною для цього сезону) дороги. Це свято ми можемо повноцінно назвати переходом від осені до зими.

В цю дату намагалися забезпечити належну увагу і ласку коням, щоб закликати в дім достаток і благополуччя.

Головні прикмети цього дня:

Якщо на дорозі котиться колесо або просто лежить біля стежки в селі, то не можна його забирати собі - це приверне в будинок лихо і нещастя.

Якщо у цей день на возі спаде колесо або десь загубиться батіг у подорожнього, то людину чекали неприємності;

Якщо на Осію колеса їдуть тихо і не скриплять - наступного року чекайте урожай зернових.

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