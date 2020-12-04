4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці: що не можна робити і головна молитва

Яке сьогодні свято. В цей день віруючі відзначають свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. У батьків Пресвятої Богородиці Йоахіма та Анни не було дітей, і вони пообіцяли, що якщо у них з'явиться дитина, то вони віддадуть її на службу Богові у Єрусалимський храм.
Всевишній почув їхні молитви і подарував їм дочку, яку назвали Марією. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки з нею прийшли до храму і віддали її первосвященику Захарії. Пресвята Богородиця довгий час була в храмі, до заручин зі святим Йосифом.
Варто відзначити, що свято Введення у храм Пресвятої Богородиці належить до неперехідних свят православної церкви, яке широко розповсюдилося в IX столітті.
В цей день рибалки поспішали зробити останню риболовлю, адже коли лід зміцніє, риба буде вже несмачною. В цей день дозволялося вживати трохи риби, соняшникової олії та церковного вина.
В цей день, незважаючи на пост, влаштовували розкішні ярмарки. Починалися катання на санках.
Цю молитву треба прочитати жінкам перед іконою або образком Введення в храм Пресвятої Богородиці.
До кого я буду звертатися, Володарка, до кого припаду у сумі, якщо не до Тебе, Царице Небесна? Хто плач мій почує і воздихання прийме, якщо не ти, Пренепорочна, надія християн і притулок нам, грішним? Хто краще за тебе в нещастя захистить? Почуй молитву мою і нахили своє ухо до мене, Володарка і Мати Бога мого! Не презри шукаючу твоєї допомоги і не відкинь мене грішного, Цариця Небесна
Як ми повідомляли раніше, українцям назвали плюси зміни дати Різдва.