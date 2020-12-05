5 грудня - світлий день без негативу: що не можна робити в цю дату, прикмети

Яке сьогодні свято. В цю дату православні вшановують святого мученика Прокопія Кесарійського (Палестинського), який жив в III столітті і прославився даром зцілення і вигнання бісів з одержимих. В народі свято отримало назву Прокопій Читець і згідно з традиціями мав свої особливі правила, виконання яких надавало здоров'я та достаток притягувало.

У церковних переказах говориться, що Прокопій народився в Єрусалимі, і після отримання відмінної освіти був поставлений читцем у церкві Кесарійській, пояснював віруючих Слово Боже і займався перекладом Священного Писання на сирійську мову.

Священнослужителя схопили за наказом намісника Палестини Флавіана. Прокопія змушували відректися від християнства і принести жертву язичницьким богам, і коли він відмовився, влаштували кара - мученика обезголовили.

Мощі святого були поховані в склепі на вершині гори Злої Наради. Пізніше на цьому місці збудували церкву Прокопія Читця, яка збереглася до наших днів.

Іменини - Архип, Олексій, Панас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір

Традицією цього дня:

Згідно з народними традиціями, в День Прокопа - коли встановлювалася постійна зимова погода - готували сани і розчищали від снігу дороги, щоб було легше дістатися на ярмарку. Вірили, що дороги, прокладені в цю дату, будуть триматися до весни.

Зазвичай 5 грудня в снігу ставили спеціальні кілки з соломою або дрантям, щоб вони позначали шлях.

Строго суворо заборонялося лихословити в цей день і бажати іншим зла - вважалося, що весь негатив перейде на порушників з набагато більшою силою.

Господині на Прокопія Читця готували особливі настоянки з сильними лікувальними властивостями. Цей напій готували за допомогою трав єфілії, яку шукали під сніговим покривом в лісі. Вважалося, що якщо випити таку настоянку, то всі хвороби відступлять, горбатий випрямиться, а звичайна людина невисокого зросту зможе зрости.

Також у будинках подавали на стіл на святкові посиденьки смаженого баранчика або смажену рибу - такі страви також несли у сім'ю достаток і добробут, оберігали від можливого голоду в зимову пору.

Головні прикмети в Прокопів День: