5 січня: головні прикмети та забобони, що строго не можна робити

5 січня православні вшановують пам'ять святого Теодула (Феодула) Критського і з ним ще дев'яти мучеників Саторніна, Євпора, Геласія, Євнікіана, Зотіка, Помпія, Агафопуса, Васіліда і Євареста, які постраждали за християнську віру в III столітті під час гонінь при імператорі Декії.

В народі свято відоме під назвою Федул Зимовий і дата має свої особливі традиції та повір'я. Вірили, що 5 січня можна гадати про погоду на майбутнє, а також захистити душу і тіло від підступів нечистої сили.

Також церква вшановує в цей день преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського, яким Бог дарував можливість виганяти бісів, долати демонів і бачити результат душ після смерті. Перед тим, як прийняти чернечий постриг, юнак вів грішне і розгульне життя, але посоромився глибоко в своєму серці і щиро розкаявся, присвятивши себе Господу.

Прославившись численними благочестивими справами і суворим постом, вже в старості в Олександрії Ніфонта обрали єпископом.

Преподобний вважався захисником від потойбічних злих сутностей, і в часи Київської Руси-України у святого просили про заступництво в передріздвяні дні, коли, як вірили, нечисть розгулювала по землі і полювала за душами грішників, або просто будувала всілякі підступи людям і їх господарству.

5 січня - це Федулів день (фото: pravoslavie.ru)

Традиції і заборони на Федула Зимового

Так, в цей день наші предки мали традицію не тільки прибирати в будинку і починати готувати святкову кутю, але і робили особливі пісні коржі у формі корів, бичків і конячок, овець і кізок, курок і півнів, які приносили худобі і птиці, загорнувши в рушник - для захисту від пристріту і нечисті.

5 січня вірили, що загадане сьогодні бажання обов'язково збудеться - а для цього цілий день потрібно утриматися від ліні, тяжких думок і рясних гулянь, але провести час з користю і бути чуйним.

Важлива заборона на Федула Зимового стосувалося роботи з гострими предметами - якщо хто сьогодні пораниться, то може весь рік провести в хворобах.

Ще одне правило відносилося до жінок - не можна підшивати поділ, інакше життя проживеш менше, ніж тобі відведено.

Головні прикмети 5 січня

Якщо сьогодні снігопад і різкий вітер дме, що через півроку - у липні - дощитиме і холодно;

Якщо на Федула вітряно, то це обіцяло хороший врожай;

За поведінкою домашніх тварин і птахів судили про швидке негода: якщо захропіла кінь, значить чекай сніжну бурю; якщо кури неспокійні, то завірюха скоро буде; якщо кішка лізе на піч - йдуть затяжні морози

Хто отримає травму сьогодні, того хвороба надовго звалить.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Макар, Наум, Павло, Феодул.

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