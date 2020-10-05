5 жовтня не їжте рибу і не влаштовуйте посиденьки: що не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 5 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Фоки Синопського і пророка Іона. Священномученик Фока був родом з міста Синопа. Він зцілював людей і виганяв з них бісів. Багатьом людям він допоміг знайти віру.

В зрілі роки Фока був єпископом Синопським. Під час гонінь на християн при імператорі Траяні його змушували відректися від віри, але він цього не зробив, за що поплатився життям в 117 році. У 404 році його мощі перенесли до Константинополя.

Пророк Йона жив у VIII столітті до нашої ери, був родом з галілейського міста Гафхефера та належав до числа дванадцяти малих пророків. Він стоїть осібно серед старозавітних пророків, тому що йому випало пророкувати не в землях Іудейської та Ізраїльської, а в Ніневії — столиці Ассірійського царства, серед язичників.

Святого Фоку в народі шанували як захисника від пожеж, а також як спасителя потопаючих.

Часто на Фоку і Іон дув сильний вітер, пориви якого обсипали листя з дерев. Люди вірили, що вітер міг принести з собою псування і нечисту силу.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено їсти рибу, а також її ловити, продавати і купувати;

Не можна влаштовувати посиденьки з родичами;

Не можна спалювати старі віники;

Не можна руйнувати мурашники;

Заборонено проклинати вітер;

Не можна бити палицею чи батогом по землі.

Прикмети та повір'я 5 жовтня

Якщо листя з берези ще не опало, то сніг буде пізно.

Якщо на сосні мало шишок, то зима буде теплою.

Якщо в повітрі літає багато павутиння, значить осінь буде теплою.

Нагадаємо, українцям додали багато вихідних і перенесли свята.

Раніше ми писали про те, що названі всі свята і вихідні дні в жовтні 2020 року.