52-річна співачка Валерія вперше стала бабусею

52-річна російська співачка Валерія вперше стала бабусею. 1 січня 2021 року в її сина Арсенія і його дружини Ліліани народилася дитина.

Радісною новиною співачка поділилася в Instagram, розсекретивши стать дитини. Тепер у Валерії є маленька онука.

"Рік тільки розпочався, а він мені вже подобається. Я плачу від радості, у нашій родині велике щастя - Сєнєчка і Ліана стали батьками, на світ з'явилася чудова дівчинка. 01.01.21. - яка прекрасна дата початку життя", - написала вона.

Співачка Валерія стала бабусею (instagram.com/valeriya)

Валерію та її сім'ю поспішили привітати підписники. До їх числа приєдналися і багато знаменитостей.

"Щастя! Вітаємо від душі", - написав Денис Клявер.

"Вітаю! Супер", - відзначився Максим Галкін.

"Вітаю!" - лаконічно відписалася Лоліта Мілявська.

"Привітання! Ура!" - написав Микола Носков.

Відзначимо, що Валерія (справжнє ім'я Алла Перфілова) і її чоловік Йосип Пригожин мріяли про спільну дитину. Артистка завагітніла, але у неї стався викидень.

Всього у Валерії троє дітей від другого шлюбу з Олександром Шульгіним - Анна (27 років), Арсеній (26 років) та Артемій (22 роки). Йосип Пригожин також батько трьох дітей від попередніх шлюбів.