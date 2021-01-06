6 січня - Різдвяний святвечір: що можна робити, а що не можна

6 січня прийнято відзначати Різдвяний святвечір - переддень свята Різдва Христового. Вважається, що назва святвечора походить від соченя - назви коржів на конопляній олії, які пеклися раніше на свято.

Це свято здавна таїть в собі безліч таємниць. Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би він не рвався до зустрічі з Богом, не міг її здійснити.

6 січня - історія свята

Історія свідчить, що ще в кінці III - початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальним найменуванням Богоявлення.

Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день прийнято відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Ця традиція пов'язана з легендою про появу Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.

Після посту було прийнято починати їсти з куті або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях прийнято збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі направляються в храм на вечірнє богослужіння.

6 січня - прикмети свята

Якщо на Різдво крапель - не вродить ні огірків, ні проса, а гречка хороша буде.

Іній на деревах - до хорошого урожаю хлібів.

Сніжна погода - добрі хліба.

Ясний день - до хорошого врожаю.

Колі стежки черни - урожай на гречку.

Погода ясна - до урожаю гороху.

Заметіль на Різдво - бджоли будуть гарно роїтися.

6 січня - заборони дня

не Можна нічого робити по дому, тому всі справи, в тому числі і їжу, краще приготувати 5 січня.

На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.

не Можна вживати і спиртне.

Забороняється полювати або рибалити.

Заборонено гадати і ворожити.

не Можна сідати за святковий стіл у старій або непраної одязі.

До речі, існує прикмета, що якщо людина народилася в Різдвяний Святвечір, то він завжди буде щасливим і ніколи не буде мати потребу в грошах. Цим людям рекомендується носити оберіг з геліотропом, який стане надійним захистом від злих сил.

Іменини в цей день святкують – Клавдія, Артем, Євгенія, Інокентій, Микола, Сергій.

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