6 жовтня не грішіть і не влаштовуйте гулянь: що можна, а що заборонено робити в цю дату

В цю дату у наших пращурів існувало ряд прикмет і звичаїв
Яке сьогодні свято. В цю дату православні вшановують пам'ять святої мучениці Іраїди, яка проживала в Олександрії. Одного разу вона вирушила до джерела, щоб набрати води. В цей момент до берега причалив корабель, на якому знаходилося безліч жінок, чоловіків, ченців і дияконів. Всі ці люди були увязнені в кайдани. Їх за сповідання християнської віри везли на муки.
Ще 6 жовтня відзначається зачаття Іоанна Предтечі. Його батьком був священик Захарія, а матір'ю – праведна Єлисавета. В цей день прославляється диво, милість і премудрість Божа. Праведні і благочестиві батьки Івана, протягом всього подружнього життя просили у Господа дитя. Вже в похилому віці їх молитви були почуті, і сталося диво зачаття Іоанна в старезній утробі Єлисавети. Щодо святого Іоанна в Господа були свідомо великі задуми. Цей праведник став пророком і провісником Спасителя світу.
Сьогодні іменини святкують: Артур, Роксолана, Антон, Іван та Йосип.
В цей день наші предки любили передбачити свою долю. Люди йшли до злиття двох річок, набирали там два глечика води порівну. Якщо вода першої випарується з глечика, набраного з більш довгої і глибокої ріки, то людські проблеми збережуться протягом року. Таких людей на селі називали бідолашними і намагалися триматися від них подалі, щоб не накликати біду на себе.
Свята мучениця Іраїда (фото: solba.ru)
Коли Захарія знаходився в храмі, до нього з'явився архангел Гавриїл і сповістив про те, що скоро у священика народиться син. Захарія не повірив архангелу, за що той покарав його німотою. Мова повернулася до чоловіка тільки після народження сина.
Як ми раніше писали, українцям додали багато вихідних і перенесли свята.