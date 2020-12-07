7 грудня гадайте на коханого і не розводьте багаття: що можна і не можна робити сьогодні

Яке сьогодні свято. 7 грудня православні віряни шанують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Наші предки особливо вшановували святу Катерину, оскільки вона вважалася покровителькою шлюбу і наречених, а також помічницею породіль та вагітних.
Катерина жила в Олександрії в третьому столітті. Дівчина була гарна, вихована, і розумна, але замість заміжжя вибрала служіння богу. Вона відмовила імператору, оскільки була "нареченою Христа".
Одного разу в Олександрії відзначали язичницьке свято, на нього також прийшла і Катерина. Але замість святкування всі, хто там був, були звинувачені в ідолопоклонстві. Катерину заарештували і відправили в ув'язнення, де вона перенесла всі муки. Після цього мученицю стратили.
Великомучениця Катерина Олександрійська (фото: wikipedia.org)
З давніх часів на свято Катерини дівчата збиралися на посиденьки і починали гадати, щоб дізнатися, хто першою вийде заміж. Також люди влаштовували гуляння і каталися на санях.
Саме 7 грудня хлопець міг зізнатися дівчині у своїй симпатії, запросивши її покататися на санях.
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