Дмитрівська поминальна субота: що строго не можна робити в цей день, прикмети

Яке сьогодні свято. У цей день християни церкви вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія, який зберігав строгий піст і був поставлений у диякони. У нього був дар творити чудеса. У 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер згадується ім'я Мартирія.

У православних віруючих в цю дату особливий день – так звана Дмитрівська субота, яка в 2020 році випадає на 7 листопада. Вона зазвичай називається "батьківською" і пов'язана з поминанням покійних. Про це пише Cheltv.

Люди говорили, що 7 листопада навіть плаче природа дощем або снігом. В цей день шкодували всіх убогих, нещасних і скривджених.

У Батьківську суботу прийнято поминати покійних родичів, відвідувати їхні могили, приводити в порядок надгробки і ділянки навколо них.

У Дмитрівську поминальну суботу категорично не можна згадувати померлу людини поганими і злими словами. Якщо ви говорите про померлого - то тільки хороше.

В цей день потрібно згадати добрими словами покійних (фото: pixabay.com)

Також на кладовищах і в церквах проходять поминальні служби та літургії. Крім цього, влаштовують, як правило, і поминальні обіди – на відміну від М'ясопусної і Радоницької батьківських субот.

До речі, за звичаєм, поминальні пироги пекли заздалегідь і в Дмитрівську суботу також відносили на кладовище. Поминання покійних і особливі літургії проходять в цей день повсюдно і в храмах. У цей день прийнято молитися про покійних рідних і близьких людей.

Напередодні в п'ятницю або в суботу з самого ранку в церкві можна замовити парастас – спеціальну панахиду за померлими. До церкви у батьківську суботу можна принести будь-які продукти (тільки не алкоголь і м'ясо), а також пожертвувати гроші на храм.

Народні прикмети 7 листопада

Якщо зірки світили тьмяним світлом, то це означає, що день буде непогожий;

7 листопада завжди йде дощ або сніг;

Якщо у цей день встати вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде на наступний день.

Як ми раніше писали, в листопаді українці відпочиватимуть дев'ять днів.