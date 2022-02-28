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7 порад: чим зайняти дітей у сховищі

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Понеділок 28 лютого 2022 10:06
7 порад: чим зайняти дітей у сховищі Деякі ігри допомагають спокійно приймати зміни в житті (credit: unsplash)
Автор: Сергій Кулик

У зв'язку з періодичними сповіщеннями про повітряну атаку, багато хто з нас змушений ховатися у сховищах. Як же бути, якщо ви залишилися з дитиною?

Зібрали для вас кілька простих, але дієвих і перевірених занять з дітьми.

1. Настільні ігри та книги.

Якщо вийде, постарайтеся взяти з собою декілька книг і настільні ігри. При всьому при тому, що з дітьми доведеться розмовляти і розповідати правду, проводити час все одно якось треба. Можна підготувати спеціальну сумку - не першої необхідності. Там будуть лежати речі для дозвілля. Дорослі люди впораються, але якщо ви з дітьми - це важливо.

2. Спробуйте знайти друзів.

Якщо з вами в притулку є інші люди з дітьми, сходіть і познайомтеся з ними. Якщо ваша дитина соромиться, поясніть що це друзі і їм буде весело разом. Зазвичай діти швидко знаходять спільну мову і спільні заняття. По можливості, виділіть їм для ігор вільне місце.

3. Дитяча армія.

Розкажіть дітям про наших сміливих захисників у ЗСУ і запропонуйте вступити нібито в дитячий корпус. Це допоможе дитині навчиться бути більш зібраним і відповідальним. Проведіть дитині фізичну розминку. Потренуйтеся разом, наприклад падати на землю по команді (краще підстелити каремат або покривало). І найголовніше домовтеся з ними про безумовне послуху. І ніяких заперечень.

4. Придумайте разом історію або казку.

Спробуйте з дитиною скласти розповідь або казку на тему минулого дня за допомогою малюнків (якщо вдалося взяти з собою олівці і папір) або ж підручних засобів. Психологи кажуть, що таке заняття допомагає дитині краще адаптуватися в нових умовах, переосмислити подію за день, спокійно прийняти зміни в житті.

Також можете спробувати зробити ляльковий театр.

5. Гра "Антипод"

Ця гра допоможе розширити словниковий запас дитини і навчити його поняттю "антоніми". Ви називаєте прикметник, а дитина відповідає словом навпаки. Наприклад: добрий-злий. Потім змінюєтеся ролями. Можна ускладнити завдання і відповідати неправильно, а дитина повинна оцінити, правильно ви відповіли чи ні, і, якщо ні, поправити. Наприклад: добрий-сумний (це неправильна відповідь).

6. Гра "Відгадай"

На картках намалюйте тварин або речі. Ця гра одночасно тренує асоціативне мислення і розширює словниковий запас. Поділіться на команди по дві людини. Один член команди витягує картку і, не показуючи її напарнику, пояснює йому, що на ній зображено, а той відгадує. Далі-перехід ходу. Перемагає та команда, яка за відведений час (хвилина, наприклад) розгадає якомога більше слів.

7. Гра " так чи ні?"

Ця гра навчить дитину думати швидко. Встановіть часові рамки. Ви повинні задавати дитині питання, а він — відповідати: "так" або "ні". Наприклад: "у зайця є хвіст?" - "Да". "У пташки є плавники?" - "Ні". Можна внести в гру змагальний дух і придумати символічні призи, вигадати бажання або ж грати на кількість балів.

Раніше ми публікували список необхідних речей, які повинні бути в "тривожному валізці".

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