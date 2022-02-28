7 советов: чем занять детей в убежище

В связи с периодическими извещениями о воздушной атаке, многие из нас вынуждены прятаться в убежищах. Как же быть, если вы остались с ребенком?

Собрали для вас несколько простых, но действенных и проверенных занятий с детьми.

1. Настольные игры и книги.

Если получится, постарайтесь взять с собой несколько книг и настольные игры. При всем при том, что с детьми придется разговаривать и рассказывать правду, проводить время все равно как-то надо. Можно подготовить специальную сумку - не первой необходимости. Там будут лежать вещи для досуга. Взрослые люди справятся, но если мы с детьми - это важно.

2. Попробуйте найти друзей.

Если с вами в убежище есть другие люди с детьми, сходите и познакомьтесь с ними. Если ваш ребенок стесняется, объясните что это друзья и им будет весело вместе. Обычно дети быстро находят общий язык и совместные занятия. По возможности, выделите им для игр свободное место.

3. Детская армия.

Расскажите детям о наших смелых защитниках в ВСУ и предложите вступить якобы в детский корпус. Это поможет ребенку научится быть более собранным и ответственным. Проведите ребенку физическую разминку. Потренируйтесь вместе, например падать на землю по команде (лучше подстелить каремат или покрывало). И самое главное договаритесь с ними о безусловном послушании. И никаких возражений.

4. Придумайте вместе историю или сказку.

Попробуйте месте с ребенком сочинить рассказ или сказку на тему прошедшего дня при помощи рисунков (если удалось взять с собой карандаши и бумагу) или же подручных средств. Психологи говорят, что такое занятие помогает ребенку лучше адаптироваться в новых условиях, переосмыслить произошедшее за день, спокойно принять изменения в жизни.

Также можете попробовать сделать кукольный театр.

5. Игра "Антипод"

Эта игра поможет расширить словарный запас ребенка и научить его понятию "антонимы". Вы называете прилагательное, а ребенок отвечает словом наоборот. Например: добрый - злой. Потом меняетесь ролями. Можно усложнить задачу и отвечать неправильно, а ребенок должен оценить, правильно вы ответили или нет, и, если нет, поправить. Например: добрый - грустный (это неправильный ответ).

6. Игра "Отгадай"

На карточках нарисуйте животных или вещи. Эта игра одновременно тренирует ассоциативное мышление и расширяет словарный запас. Поделитесь на команды по два человека. Один член команды вытягивает карточку и, не показывая ее напарнику, объясняет ему, что на ней изображено, а тот отгадывает. Дальше - переход хода. Побеждает та команда, которая за отведенное время (минута, например) разгадает как можно больше слов.

7. Игра "Да или нет?"

Эта игра научит ребенка думать быстро. Установите временные рамки. Вы должны задавать ребенку вопросы, а он — отвечать: "Да" или "Нет". Например: "У зайца есть хвост?" - "Да". "У птички есть плавники?" - "Нет". Можно внести в игру соревновательный дух и придумать символические призы, выдумать желание или же играть на количество баллов.