73-річна Софія Ротару захопила видом на новому фото з сином
Софія Ротару продовжує захоплювати шанувальників своєю зовнішністю. У мережі відзначають, що українська співачка прекрасно виглядає у свої 73 роки, і зовсім не старіє.
Фотографію з артисткою опублікував її син Руслан Євдокименко в Instagram.
На фото родичі посміхаючись позують в аеропорту "Бориспіль". У коментарях до фото Руслан сказав, що вони летять на відпочинок. Правда він не уточнив, де саме будуть відпочивати.
Софія Ротару з сином (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)
"Всім гарного настрою і удачі!" - підписав фото Євдокименко.
Користувачі мережі почали коментувати моложавий вид артистки. Деякі зазначили, що 73-річна співачка виглядає молодше свого 50-річного сина.
- Той випадок, коли мама виглядає молодше сина;
- Гарного відпочинку. Вічно молода наша Софія Михайлівна;
- Софія Михайлівна, як завжди, незрівнянна!
- Руслан Анатолійович чудового вам відпочинку! Софія Михайлівна така красива. Найкраща на землі. Дуже сильно люблю вас всіх;
- Красені. Приголомшливо добре виглядає Софія Михайлівна!!! З Богом Вас!!! І всіх благ.
Нагадаємо, Софія Ротару зворушливо звернулася до племінниці співачці Sonya Kay з особливого приводу. Софія Михайлівна привітала племінницю з річницею сімейного життя.
Ми також писали про те, що на відео показали розкішний особняк Софії Ротару серед соснового бору, який знаходиться за 22 кілометри від Києва.