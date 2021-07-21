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73-річна Софія Ротару захопила видом на новому фото з сином

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Київ, Середа 21 липня 2021 17:01
73-річна Софія Ротару захопила видом на новому фото з сином Фото: Софія Ротару (instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Роман Мирончук

Софія Ротару продовжує захоплювати шанувальників своєю зовнішністю. У мережі відзначають, що українська співачка прекрасно виглядає у свої 73 роки, і зовсім не старіє.

Фотографію з артисткою опублікував її син Руслан Євдокименко в Instagram.

На фото родичі посміхаючись позують в аеропорту "Бориспіль". У коментарях до фото Руслан сказав, що вони летять на відпочинок. Правда він не уточнив, де саме будуть відпочивати.

73-річна Софія Ротару захопила видом на новому фото з сином

Софія Ротару з сином (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)

"Всім гарного настрою і удачі!" - підписав фото Євдокименко.

Користувачі мережі почали коментувати моложавий вид артистки. Деякі зазначили, що 73-річна співачка виглядає молодше свого 50-річного сина.

  • Той випадок, коли мама виглядає молодше сина;
  • Гарного відпочинку. Вічно молода наша Софія Михайлівна;
  • Софія Михайлівна, як завжди, незрівнянна!
  • Руслан Анатолійович чудового вам відпочинку! Софія Михайлівна така красива. Найкраща на землі. Дуже сильно люблю вас всіх;
  • Красені. Приголомшливо добре виглядає Софія Михайлівна!!! З Богом Вас!!! І всіх благ.

Нагадаємо, Софія Ротару зворушливо звернулася до племінниці співачці Sonya Kay з особливого приводу. Софія Михайлівна привітала племінницю з річницею сімейного життя.

Ми також писали про те, що на відео показали розкішний особняк Софії Ротару серед соснового бору, який знаходиться за 22 кілометри від Києва.

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