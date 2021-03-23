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Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 13:38
Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму Будинок Софії Ротару зняли на відео (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Популярна українська співачка Софія Ротару володіє розкішним особняком серед соснового бору, який знаходиться за 22 кілометри від Києва. При цьому його площа становить приблизно 300 квадратних метрів, а вартість оцінюється мінімум у 2 мільйони доларів.

Відео особняка артистки показали в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE.

В домі - три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями. У вітальні висить люстра в середньовічному стилі. Також там встановлена скляна стіна від підлоги до стелі і є камін.

Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

Особняк має незвичайну форму. Його спроектували з дерев'яних колод, які купили у Фінляндії. Пізніше зруб вирішили утеплити зовнішнім облицюванням.

Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

При цьому площа ділянки Софії Ротару становить близько 20 соток. Співачка замовила два десятки ялинок по 4 метри у висоту, щоб озеленити його.

Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

Крім самого особняка на території ділянки також є гостьовий будиночок зі зрубу, дерев'яна альтанка і приміщення для садового інвентарю.

Будинок Софії Ротару зняли на відео (відео: YouTube)

Нагадаємо, журналісти показали елітний будинок Олега Винника в центрі Києва. Артист живе в престижній реконструйованій дев'ятиповерхівці, яка в минулому була звичайним гуртожитком. Але сусідом співака стати неможливо, оскільки всі апартаменти в будинку заселені, і ніхто не продає житло в цьому будинку.

Раніше журналісти розповіли, на чому їздять Тіна Кароль, Оля Полякова, Могилевська та інші українські зірки.

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