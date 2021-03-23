Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму

Популярна українська співачка Софія Ротару володіє розкішним особняком серед соснового бору, який знаходиться за 22 кілометри від Києва. При цьому його площа становить приблизно 300 квадратних метрів, а вартість оцінюється мінімум у 2 мільйони доларів.

В домі - три поверхи з панорамними вікнами і високими стелями. У вітальні висить люстра в середньовічному стилі. Також там встановлена скляна стіна від підлоги до стелі і є камін.

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

Особняк має незвичайну форму. Його спроектували з дерев'яних колод, які купили у Фінляндії. Пізніше зруб вирішили утеплити зовнішнім облицюванням.

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

При цьому площа ділянки Софії Ротару становить близько 20 соток. Співачка замовила два десятки ялинок по 4 метри у висоту, щоб озеленити його.

Будинок Софії Ротару (скріншот з відео)

Крім самого особняка на території ділянки також є гостьовий будиночок зі зрубу, дерев'яна альтанка і приміщення для садового інвентарю.

Будинок Софії Ротару зняли на відео (відео: YouTube)