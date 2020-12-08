8 грудня робіть будь-яку справу натщесерце: всі прикмети і заборони цього дня

Яке сьогодні свято. 8 грудня християни вшановують пам'ять преподобного Петра молчальника Галатыйского, який жив у середині IV століття - V столітті і прославився даром зцілення хворих і здатність виганяти злих духів із одержимих.

У народі в цей день широко святкували свято Клима холодного - на честь святого апостола від сімдесяти Климента I, який став четвертим Папою Римським і зіткнувся з гоніннями, що прийняв мученицьку смерть в Херсонесі, де він хрестив язичників і проповідував християнство, за що був страчений за наказом римського імператора Траяна.

Климент жив у I столітті - задовго до поділу церков - його однаково шанують і православні, і католики. Особливо шанували святого в Київській Русі-Україні. Його чудотворні мощі були знайдені святими Кирилом і Мефодієм, які їх внесли в Херсонеський храм, а в 988 або 989 року великий князь Володимир Великий перевіз їх в Київ в Десятинну церкву.

Для мощей святого зробили нову раку, через те, що великий князь Ярослав Мудрий був похований у 1054 році в Софійському соборі в Києві в херсонеської мармуровій гробниці мученика Климента. Голова святого зберігається в Києво-Печерській лаврі.

Традиції та повір'я в цей день

У Климентьєв день холоди зазвичай посилювалися і зимова пора набувала стійкий морозний характер. Вважалося, що тих, хто скаржиться на холодну погоду 8 грудня, холоднеча карала різними хворобами.

Побутувала народна традиція починати будь-яку справу сьогодні натще, тоді можна домогтися найкращих результатів і уникнути різних труднощів.

Заборонялося в цей день іменинникам залишати житло і виходити на вулицю, особливо в темний час доби - вірили, що на Клима з лісу до їх будинку приходять вовки і чекають видобуток за вікнами.

Матері в Климентьєв день в церквах молилися святим і просили міцного здоров'я для дітей, щоб вберегти їх від лютих зимових морозів.

Головні прикмети 8 грудня

Якщо у цей день на вулиці з'явилися великі кучугури, а гілки дерев вкриті інеєм, то в наступному році чекали багатий урожай;

Якщо на сухій траві з'явився іній, то це обіцяло швидкі морози;

Якщо небо затягла сіра пелена і з'явилися купчасті хмари, значить скоро буде снігопад;

Якщо півні в Климентьєв день закукурікали раніше звичайного, то незабаром настане відлига

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