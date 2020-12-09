9 грудня - Юр'їв день: що можна робити, а що можна в цю дату

Яке сьогодні свято. 9 грудня за народним календарем відзначається Юр'їв день або день Єгорія Холодного. Він присвячений річниці освячення храму Георгія Побідоносця, що знаходиться в Києві.

Георгій (Юрій) жив в III столітті на території Каппадокії. Його батьки – християни, тому свого сина вони також виховували у вірі. Георгій проявив себе на військовій службі у імператора Діоклетіана. Після того, як імператор влаштував гоніння на християн, Георгій віддав усе своє майно бідним людям. При цьому він сам прийшов до Діоклетіана і заявив, що він теж християнин.

Під час свого життя Георгій прославився чудесами. Одним з останніх було вбивство змія, що жив у озері, розташованого недалеко від Ліванських гір. Величезний змій виповзав з озера і поїдав людей, які нічого не могли з ним зробити. Тільки один Георгій зміг перемогти чудовисько.

9 грудня називається Юріїв день (фото: pravmir.ru)

Наші предки день пам'яті Георгія Побідоносця відзначали річницю освячення його храму і прозвали цей день Юр'ївим, бо Юрій – одна з форм імені Георгій.

У Юріїв день наші предки намагалися утеплювали будинки, льохи і комори. Двері оббивали рогожею або повстю, латали вікна, щоб не дуло.

Святий Юрій вважався покровителем домашньої худоби. Тому в день його пам'яті проводилися спеціальні обряди, щоб зберегти тварин і додати їм сили пережити наступну зиму. Для цього старші жителі села діставали гарячі вуглинки з печей і кидали в ополонку. Наші предки вірили, що вугілля вбере в себе сили води. Потім вугілля вичерпували з ополонки долонями і несли їх у хлів, де підкидали в корита, з яких їсть худоба.

Господині випікали печиво, виконане у вигляді коня. Чоловіки брали це печиво, обходили з ним кілька разів двір і несли в чисте поле, де його і залишали.

У народі цей день називали Вдень Юрія Холодного, Юрія Зимового, Єгорьїв день. Люди йшли до криниць, щоб послухати воду і зрозуміти, якою буде зима.

Народні прикмети 9 грудня

Якщо до цього часу випало багато снігу, значить на Григорія весіннього (6 травня) сніг розтане.

Якщо у цей день буде холодно, значить варто чекати сильного морозу. При цьому зима буде дуже холодною.

Якщо не далеко виє вовк, то варто чекати сильних морозів.

Якщо протягом дня буде заметіль, то буде рання напування бджіл.

Якщо випав іній, значить буде хороший врожай.

Якщо вітер дме з півночі, значить будуть морози.

Що не можна робити сьогодні

В цей день не можна залишатися в боржниках. Віддайте борги, щоб не залишитися бідним в наступному році.

Сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу. Якщо все ж необхідно їхати, то краще замовити молебень в церкві за своє здоров'я.

Читайте також що подарувати дитині на День святого Миколая.