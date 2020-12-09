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9 грудня - Юр'їв день: що можна робити, а що можна в цю дату

Автор: Lite

Яке сьогодні свято. 9 грудня за народним календарем відзначається Юр'їв день або день Єгорія Холодного. Він присвячений річниці освячення храму Георгія Побідоносця, що знаходиться в Києві.

Георгій (Юрій) жив в III столітті на території Каппадокії. Його батьки – християни, тому свого сина вони також виховували у вірі. Георгій проявив себе на військовій службі у імператора Діоклетіана. Після того, як імператор влаштував гоніння на християн, Георгій віддав усе своє майно бідним людям. При цьому він сам прийшов до Діоклетіана і заявив, що він теж християнин.

Під час свого життя Георгій прославився чудесами. Одним з останніх було вбивство змія, що жив у озері, розташованого недалеко від Ліванських гір. Величезний змій виповзав з озера і поїдав людей, які нічого не могли з ним зробити. Тільки один Георгій зміг перемогти чудовисько.

9 грудня називається Юріїв день (фото: pravmir.ru)

Наші предки день пам'яті Георгія Побідоносця відзначали річницю освячення його храму і прозвали цей день Юр'ївим, бо Юрій – одна з форм імені Георгій.

У Юріїв день наші предки намагалися утеплювали будинки, льохи і комори. Двері оббивали рогожею або повстю, латали вікна, щоб не дуло.

Святий Юрій вважався покровителем домашньої худоби. Тому в день його пам'яті проводилися спеціальні обряди, щоб зберегти тварин і додати їм сили пережити наступну зиму. Для цього старші жителі села діставали гарячі вуглинки з печей і кидали в ополонку. Наші предки вірили, що вугілля вбере в себе сили води. Потім вугілля вичерпували з ополонки долонями і несли їх у хлів, де підкидали в корита, з яких їсть худоба.

Господині випікали печиво, виконане у вигляді коня. Чоловіки брали це печиво, обходили з ним кілька разів двір і несли в чисте поле, де його і залишали.

У народі цей день називали Вдень Юрія Холодного, Юрія Зимового, Єгорьїв день. Люди йшли до криниць, щоб послухати воду і зрозуміти, якою буде зима.

Народні прикмети 9 грудня

  • Якщо до цього часу випало багато снігу, значить на Григорія весіннього (6 травня) сніг розтане.
  • Якщо у цей день буде холодно, значить варто чекати сильного морозу. При цьому зима буде дуже холодною.
  • Якщо не далеко виє вовк, то варто чекати сильних морозів.
  • Якщо протягом дня буде заметіль, то буде рання напування бджіл.
  • Якщо випав іній, значить буде хороший врожай.
  • Якщо вітер дме з півночі, значить будуть морози.

Що не можна робити сьогодні

В цей день не можна залишатися в боржниках. Віддайте борги, щоб не залишитися бідним в наступному році.

Сьогодні не варто вирушати у далеку дорогу. Якщо все ж необхідно їхати, то краще замовити молебень в церкві за своє здоров'я.

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