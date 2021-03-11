91-річний Чапкіс після важкої хвороби прогулявся по Києву

91-річний балетмейстер, суддя "Танців з зірками" Григорій Чапкіс вийшов на прогулянку з 42-річним сином Грегом. Молодий чоловік прилетів в Україну, коли батько захворів, і тепер допомагає йому відновлюватися.
Про це хореограф розповів у своїх Instagram-stories
"Ми вийшли на вулицю для невеликої прогулянки", - розповідає Грег на відео і веде батька під ручку.
На кадрах видно, що завжди енергійний і активний хореограф відчуває труднощі з пересуванням.
Чапкіс з сином вийшли на прогулянку по Києву (відео: instagram.com/stories/gregchapkis)
Ще на одному відео Грег питає батька про його самопочуття. Хореограф перепитує через проблеми зі слухом. Цікаво, що попри труднощі зі здоров'ям, 91-річний Чапкіс "при повному параді" - в сорочці і костюмі-трійці.
Син Чапкіса показав відео з батьком (instagram.com/stories/gregchapkis)
Зазначимо, що у вересні минулого року хореограф одружився вчетверте. Його обраниця молодша за нього на 52 роки. Від перших двох дружин у нього є дочка Лілія і син Грег, які продовжують справу батька в Італії та США.
Син знаменитого хореографа прилетів до Києва із США, коли батько захворів і вкотре був госпіталізований.
Григорій Чапкіс потрапив у лікарню з двостороннім запаленням легенів ще в грудні. Напередодні Нового року його виписали, однак 6 січня знову госпіталізували. 8 січня лікарі визнали його стан небезпечним і направили у "Феофанію", але вже 12 січня відправили додому. На початку лютого суддя "Танців з зірками" знову потрапив до лікарні.
Раніше ми писали, що син Григорія Чапкіса показав старий будинок балетмейстера в Києві.