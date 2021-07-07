Актор Тарас Цимбалюк одружився: що відомо про обраницю

За словами дівчини, весілля відбулося 3 липня, рівно через три роки після її знайомства з Романом. Торжество проходило не в Києві, а за його межами.

"Вийшла заміж за кращого хлопця на світі. 3.07.2021-рівно 3 роки нашим відносинам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва", - написала вона в соцмережі.

Тіна повідомила, що взяла прізвище чоловіка і відтепер стала Тіною Цимбалюк.

"Тепер шансів назвати мене Тонею у недбайливих журналістів і випадкових знайомих не залишилося (через поєднання Антоненка Тіна я іноді виходила Тонею) прошу любити і жалувати Тіну Цимбалюк", - написала Тіна.

Роман Цимбалюк одружився (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

Що відомо про обраницю актора

Судячи з соцмережі Тіни, вона працює візажистом, стежить за своїм здоров'ям і тілом, а також любить подорожувати. Дуже часто в соцмережі вона публікує відверті фотографії її фігури. Також на її сторінці дуже багато фотографій з Тарасом.

Тіна любить відверті фото (фото:. instagram.com/tina_tsymbaliuk)