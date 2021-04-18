Альбіна Джанабаєва показала перше фото з новонародженою донькою
Колишня солістка гурту "ВІА Гра" і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яка днями народила артистові третю дитину, вперше показала фото з новонародженою дочкою.
Знімок з дитиною співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
42-річна Джанабаєва показала крихітну ручку дівчинки.
Альбіна Джанабаєва показала фото з дочкою (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Також вона поділилася фото, на яких видно, як її вдома зустрічали рідні з пологового будинку. Її будинок з Валерієм Меладзе прикрасили рожевими кульками.
Будинок Альбіни Джанабаєвої (instagram.com/albinadzhanabaeva)
"Щастя... Спасибі, дорогі, всім за привітання і побажання, вони дуже зігрівають. Нехай всі добрі слова розлетяться відправникам, зробивши щасливішими і вас", - написала щаслива мама дівчинки.
Користувачі мережі також привітали її з народженням доньки.
- Ура! З народженням принцеси!
- Щастя!!! Вітаю, дорогі! Будьте щасливі;
- Ура! Вітаємо!
- Яке щастя! Вітаю!
- Вітаю вас, будьте щасливими;
- Мурашки;
- Вітаю від душі!
- Які довгі пальчики. Буде музична у своїх геніальних родичів. Здоров'я дитині і мамі!
- Вітаю з народженням донечки! Це таке щастя;
- Боже як це мило вітаю вас ще раз щастя і здоров'я дитині та усій вашій родині.
Зазначимо, Меладзе і Джанабаєва одружилися у 2014 році. Зараз у пари троє дітей - сини Костянтин і Цибулі, а також новонароджена дочка. Її ім'я пара поки не називає.
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