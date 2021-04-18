Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной дочкой

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая на днях родила артисту третьего ребенка , впервые показала фото с новорожденной дочкой.

Снимок с ребенком певица опубликовала на своей странице в Instagram .

42-летняя Джанабаева показала крошечную ручку девочки.

Альбина Джанабаева показала фото с дочерью (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Также она поделилась фото, на которых видно, как ее дома встречали родные из роддома. Ее дом с Валерием Меладзе украсили розовыми шариками.

Дом Альбины Джанабаевой (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", - написала счастливая мама малышки.

Пользователи сети также поздравили ее с рождением дочери.

Ура! С рождением принцессы!

Счастье!!! Поздравляю, дорогие! Будьте счастливы;

Ура! Поздравляем!

Какое счастье! Поздравляю!

Поздравляю вас, будьте счастливы;

Мурашки;

Поздравляю от души!

Какие длинные пальчики. Будет музыкальная в своих гениальных родственников. Здоровье малышке и маме!

Поздравляю с рождением доченьки! Это такое счастье;

Боже как это мило поздравляю вас еще раз счастье и здоровья малышке и всей вашей семье.

Отметим, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей - сыновья Константин и Лука, а также новорожденная дочь. Ее имя пара пока не называет.