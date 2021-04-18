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Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной дочкой

Новина українською → Воскресенье 18 апреля 2021 22:03
Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной дочкой Фото: Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Автор: Роман Мирончук

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева, которая на днях родила артисту третьего ребенка, впервые показала фото с новорожденной дочкой.

Снимок с ребенком певица опубликовала на своей странице в Instagram.

42-летняя Джанабаева показала крошечную ручку девочки.

Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной дочкой

Альбина Джанабаева показала фото с дочерью (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Также она поделилась фото, на которых видно, как ее дома встречали родные из роддома. Ее дом с Валерием Меладзе украсили розовыми шариками.

Альбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной дочкойАльбина Джанабаева показала первое фото с новорожденной дочкой

Дом Альбины Джанабаевой (instagram.com/albinadzhanabaeva)

"Счастье... Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас", - написала счастливая мама малышки.

Пользователи сети также поздравили ее с рождением дочери.

  • Ура! С рождением принцессы!
  • Счастье!!! Поздравляю, дорогие! Будьте счастливы;
  • Ура! Поздравляем!
  • Какое счастье! Поздравляю!
  • Поздравляю вас, будьте счастливы;
  • Мурашки;
  • Поздравляю от души!
  • Какие длинные пальчики. Будет музыкальная в своих гениальных родственников. Здоровье малышке и маме!
  • Поздравляю с рождением доченьки! Это такое счастье;
  • Боже как это мило поздравляю вас еще раз счастье и здоровья малышке и всей вашей семье.

Отметим, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей - сыновья Константин и Лука, а также новорожденная дочь. Ее имя пара пока не называет.

Напомним, жена Влада Ямы рассекретила принципы воспитания счастливого сына.

Ранее Анастасия Приходько "взорвала" сеть нежным беременным фото и рассекретила вес.

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