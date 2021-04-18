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Олена Шоптенко вперше повідомила про страшне горе в сім'ї: це був пекельний період

Автор: Людмила Жукова

Відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко вперше розповіла, що її мама померла в травні 2020 року. За словами Олени, мама згоріла на очах через невиліковну хворобу.

Про це Шоптенко розповіла у відвертому інтерв'ю Анастасії Даугуле в рамках програми "Позаочі".

У матері Олени було дуже рідкісне захворювання крові. Про свою хворобу вона не говорила сім'ї 10 років.

"Вона тримала в таємниці, не хотіла нікого грузити. Як шкода, що вона це зробила... як шкода. Вона хворіла 10 років лімфолейкозом – це захворювання крові. Але потім хвороба переросла в лімфому. Вона побачила це і сказала:" Ну все, мені кінець ". Це був пекельний період. Ми намагалися лікувати, але це все не допомагало", - поділилася особистим Шоптенко.

Альона Шоптенко та її мама (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

У січні 2020 року мама Олени Шоптенко відсвяткувала свої 70 років. Любляча дочка подарувала їй спільну фотосесію. А 20 травня 2020 року мами Альони не стало.

"Це була наша остання фотосесія, тому що буквально через два з половиною місяці мами не стало, – розповіла хореограф. – Вона просто згоріла на очах. 20 травня її не стало. Зібраність моя, якою вона мене вчила, мені дуже допомогла", - розповіла Шоптенко.

За словами хореографа, мама займала в її житті дуже велике місце і вона вдячна їй за все, що має зараз.

Як ми писали раніше, Шоптенко чесно зізналася, чому не показує обличчя сина.

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Новини України Алена Шоптенко
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