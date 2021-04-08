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Alyona Alyona повністю роздяглася для нового фото

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 10:25
Alyona Alyona повністю роздяглася для нового фото Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Світлана Мащенко

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) повністю оголилася для нового "патріотичного" фото. Зірка продемонструвала свою фігуру, якої не соромиться, і весь час закликає українок любити себе такими, якими їх створила природа.

Провокаційний знімок Alyona Alyona виклала у свій блог в Instagram.

Реперка вирішила скопіювати образ американської знаменитості - актриси і співачки Ліззо, яка також славиться своїми плюс-сайз розмірами. Зірка деякий час тому зробила голу фотосесію, прикрившись прапором США.

Alyona Alyona скопіювала позу американки, загорнувшись в український синьо-жовтий прапор.

"Коли починають вимірювати обсяги патріотизму - я чую галас. А як ви вважаєте, що робить українця патріотом?" - запитала Альона.

Alyona Alyona повністю роздяглася для нового фото

Alyona Alyona роздяглася для патріотичного фото (nstagram.com/alyona.alyona.official)

Цікаво, що її дописувачі розділилися на два табори: одні захоплюються сміливістю та відвертістю артистки, а інші - обурені подібною провокацією, а тим більше - з державним символом. Ось що пишуть в коментарях:

  • Мега крута. Ось вона Україна з усією широтою душі. Ось кого треба брати на проект Холостячка.
  • Розрив серденька.
  • Це негарно. Можна було не голою?
  • Дуже гарно! Я вже прям весь галас хочу побачити
  • Альона, бодіпозитив це добре, але проблеми зі здоров'ям - це того не варто, проблеми з зав'язуванням шнурків, задишка, навіть банально на атракціон (гірки) не залізти... Ти молодця, але стежити за здоров'ям треба!

Нагадаємо, що Alyona Alyona була учасницею "Танців з зірками" 2020, де викликала фурор, в тому числі повітряним віденським вальсом. Але пробула в шоу музикант не дуже довго.

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