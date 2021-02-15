Alyona Alyona розповіла про свій новий роман: мені все одно, що скажуть всі

Артистка не назвала ім'я свого обранця, але опублікувала фотографії з ним.

"Я познайомилася з ним: не старшим, не більшим, не статуснішим. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені байдуже, що скажуть всі. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так. Ніяких анкет чи співбесід. Сніг нас просто об’єднав в одному місці в один час і закопав під своїм коханням. А ми й раді. Адже все цікаве попереду", - поділилася відчуттями Alyona Alyona.

За словами співачки, їх з коханим об'єднала любов до кави.

"Нас об’єднало кавопиття. І я хочу, щоб вас воно об’єднувало також, тому від щирого серця хочу подарувати комусь 2 чашечки, 2 стіки кави й цукерочки до них. Щоб отримати романтичний пак, потрібно всього лиш залишити сердечко у коментарях і романтичний рандом обере щасливчиків на наступній неділі. Хочу, щоб ви пам'ятали що вас об'єднало і могли спокійно помріяти про світле та щасливе майбутнє.", - написала артистка.

Alyona Alyona зізналася в любові бойфренду