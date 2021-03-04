Alyosha вперше після пологів показала підрослу дочку: вже грає з хлопчиками

"Марічка дуже активно пізнає світ і найголовніше, щоб її нічого не відволікало. Вже дзига така... Вже грає з хлопчиками. І лего дайте, і посадіть туди і сюди, і повзати хочеться. Купа хлопчачих іграшок і все Марічки", - розповідає артистка.

Марічка народилася 14 серпня 2020-го і у неї є два старших брата-захисника. Судячи за словами зіркової мами, дівчинка ще задасть старшеньким жару.

Alyosha показала на фото маленьку дочку Марію

Співачка вкрай рідко ділиться фото малятка - хіба після пологів і на прогулянці можна було побачити пару кадрів. А обличчя Марічки вона поки не показує громадськості.

Alyosha (справжнє ім'я Олена) зараз 34 роки, вона заміжня за фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Пік слави артистки припав на 2010-і роки. Вона була учасницею Євробачення-2010, де з піснею Sweet People зайняла 10-е місце. Однією з найвідоміших пісень артистки є "Феромоны Любви".

У серпні 2013 року Alyosha вийшла заміж за Тараса Тополю. У них троє дітей: Роман (2013), Марк (2015), Марія (2020).

Alyosha і Тарас Тополя на відпочинку з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)