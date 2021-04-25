Анастасія Приходько назвала стать і ім'я третьої дитини: теж сьогодні свято

Вона зізналася, що син народився місяць тому, 25 березня, в день СБУ о 19:23. Вага дитини була 3 кг 830 грамів, а зріст - 55 сантиметрів. При цьому за місяць він набрав вже 1,2 кг і виріс на 5 см.

Артистка також зазначила, що іноді о третій годині ночі їй доводиться брати сина на ручки, щоб заспокоїти.

"Привіт! Мене звуть Лука Олександрович і в цей чудовий день дуже хочу привітати вас з Вербною неділею! А ще я народився рівно місяць тому і у мене теж сьогодні свято. Розповім трохи про себе, точніше не я, а моя мама", - написала співачка.

Вона також опублікувала нове фото малюка, яке із задоволенням прокоментували шанувальники Приходько.

Дитина Анастасії Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)