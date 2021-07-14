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Анатолій Анатоліч перед поповненням зробив дружині неймовірний подарунок: фото сюрпризу

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Середа 14 липня 2021 12:40
Анатолій Анатоліч перед поповненням зробив дружині неймовірний подарунок: фото сюрпризу Фото: ведучий зробив дружині шикарний подарунок (Канал Україна.ТВ)
Автор: Людмила Жукова

Ведучий Анатолій Анатоліч незабаром стане багатодітним татом. Його дружина Юла (Юлія Бойко) готується втретє стати матір'ю. Перед радісною подією шоумен зробив жінці воістину розкішний подарунок - білий "Гелендваген".

Про це повідомляє прес-служба телеканалу"Україна".

Спеціально до народження сина ведучий зробив дружині незабутній подарунок-білий автомобіль марки Mercedes-Benz G-класу.

"Гелендваген, тому що син. А білий, тому, то для моєї Юли. Ми в пологовий будинок завжди на своїй машині їздимо, в цей раз не виняток. Ще тиждень - і ми багатодітні батьки", - написав ведучий в Instagram.

Для самої Юли такий вчинок став справжнім сюрпризом, на своїх сторінках в соціальних мережах вона опублікувала дуже щирий і емоційний пост, в якому висловила особливу подяку чоловікові.

"Моя опора і підтримка, мій тил. Не знаю, як тобі вдається кожен раз мене дивувати й радувати, але я дуже ціную твої вчинки й надзвичайно вдячна долі за тебе! Я люблю тебе і пишаюся тим, яку міцну сім'ю ми змогли побудувати. Сьогодні ти в черговий раз довів мене до сліз щастя. І зізнаюся, що з такими сюрпризами я готова народити тобі ще парочку дітей", - написала щаслива дружина шоумена.

Анатолій Анатоліч перед поповненням зробив дружині неймовірний подарунок: фото сюрпризу

Анатолій Анатоліч перед поповненням зробив дружині неймовірний подарунок: фото сюрпризу

Анатолій Анатоліч подарував дружині новий автомобіль (прес-служба каналу "Україна")

Нагадаємо, що Анатолій Анатоліч разом з дружиною Юлою виховують двох дочок – Алісу і Лоліту, а днями у щасливій родині очікується поповнення.

Як ми писали раніше, Анатолій Анатоліч з родиною розсекретили стать третьої дитини.

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Анатолий Анатолич
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