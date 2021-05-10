Андре Тан розповів, як одягнутися на співбесіду, щоб робота була ваша

Карл Юнг теорією колективного несвідомого довів, що незначні нюанси несуть в собі потужні образи, на які ми всі реагуємо приблизно однаково, розповів Андре Тан.

"Іншими словами, ми сприймаємо все через символи, кольори, форми і фактури. Наприклад, червоний - це завжди пристрасть і напруження, Кашемір - символ затишку, тепла і розкоші, а трикутник підставою вниз - незмінна асоціація з жіночою статтю", - написав Тан.

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Як справити позитивне враження на боса: поради від Андре Тана (instagram.com/andre_tan_official/)

"Отже, як же невербально переконати шефа у своїй професійності? Я б порекомендував відтінки синього (знак поваги до особистих кордонів), сірого (показник нейтралітету і універсальності), білого (асоціюється з чистотою і неупередженістю) і коричневого (створює довірче враження)", - порадив Андре.

Також, в якості "грошового магніту" Тан радить вибрати палітру рожевого або червоного дерева, вина, а також гіркого шоколаду.

"Що стосується фактур, то більше розташовують до спілкування, звичайно ж, м'які і податливі тканини, але при цьому не дуже тонкі, щоб не натякнути на безхарактерність. З малюнків зробіть ставку на клітку і непомітну гусячу лапку. З прикрас - сережки-гвоздики і крихітний кулончик на непомітному ланцюжку", - порадив дизайнер.