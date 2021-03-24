Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників

Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в Росії, в черговий раз приїхала в Київ. При цьому вона вже встигла побувати на радіостанції Люкс FM, де зустрілася з ведучим Славою Дьоміним.
Відповідні фотографії артистка опублікувала в Instagram.
На одному фото вона сидить біля мікрофона.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
На іншому знімку Ані Лорак позує в обнімку з Дьоміним.
Ані Лорак і Слава Дьомін (фото: instagram.com/anilorak)
Крім того, співачка опублікувала фото з центру міста, де вона стоїть навпроти ЦУМу.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
"Мета - встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного", - написала артистка під своїм фото.
Користувачі мережі прокоментували її приїзд.
Нагадаємо, Ані Лорак нарвалася на критику через "нескромний образ".
Раніше Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами.