RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ані Лорак приїхала в Україну: співачка заінтригувала прихильників

Автор: Lite

Відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в Росії, в черговий раз приїхала в Київ. При цьому вона вже встигла побувати на радіостанції Люкс FM, де зустрілася з ведучим Славою Дьоміним.

Відповідні фотографії артистка опублікувала в Instagram.

На одному фото вона сидить біля мікрофона.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На іншому знімку Ані Лорак позує в обнімку з Дьоміним.

Ані Лорак і Слава Дьомін (фото: instagram.com/anilorak)

Крім того, співачка опублікувала фото з центру міста, де вона стоїть навпроти ЦУМу.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Мета - встигнути все! Готуємо для вас багато нового, цікавого і незвичайного", - написала артистка під своїм фото.

Користувачі мережі прокоментували її приїзд.

  • Улюблений Київ і улюблена Кароліна в Україні! Ура!! Що ж нас чекає?
  • Краща;
  • Сонечко;
  • Це так здорово, що ти завжди залишаєшся собою, не озираючись, роблячи те, чого просить душа! Скоріше б закінчилася ця вимушена розлука і до нас повернулися концерти, виступи, музичні премії та заходи, де наша Діва знову сяяла, підкорювала б, запалювала своєю енергетикою серця і дарувала свій неповторний вокал;
  • Сонечко Так рада, що ви в Україні. Ми дуже чекаємо тур по Україні. Бажаю вдалого дня та чудового настрою.
  • З нетерпінням чекаємо.

Нагадаємо, Ані Лорак нарвалася на критику через "нескромний образ".

Раніше Ані Лорак засвітила величезне кільце з діамантами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ані Лоракшоубиз
Читайте також
Розкішний особняк Софії Ротару показали на відео: має незвичайну форму
Таїнство двох душ: пристрасна Ані Лорак заворожила відео
Прогноз погоди