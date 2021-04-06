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Ані Лорак засвітила обручку на тому самому пальці і зізналася, що закохана

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 18:12
Ані Лорак засвітила обручку на тому самому пальці і зізналася, що закохана Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак з'явилася на врученні премії російського журналу, який назвав її "Співачкою року", з обручкою на безіменному пальці правої руки і зізналася, що закохана.

Про це пише видання "Собеседник".

У росЗМІ повідомляється, що Ані Лорак нібито готується до весілля, а заручини у неї вже відбулася.

Журналісти помітили на пальці зірки обручку і закономірно поцікавилися у неї, що вона означає.

"Це просто прикраса. - пояснила артистка. - Але, я закохана. І метелики в животі у мене теж присутні!"

На вечірці з нагоди вручення премії 42-річна співачка вразила присутніх своїми апетитними формами. Не так давно Кароліна набрала на карантині, але тепер знову повернулася у відмінну форму.

Відмінно розглянути прикрасу можна на останньому фото, яке співачка виклала в сторіс. Це масивна золота прикраса.

Ані Лорак засвітила обручку на тому самому пальці і зізналася, що закохана

Скріншот: Ані Лорак показала обручку на пальці (instagram.com/stories/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак перебралася до Москви після Революції гідності та неприйняття її на батьківщині за неоднозначну позицію. У 2019-му році Кароліна розлучилася з чоловіком - турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, від якого в 2011-му народила доньку Софію.

Нагадаємо, що Ані Лорак нещодавно прилітала в Україну для зйомок кліпу, який стане відеорядом для її нової пісні. Режисером роботи є культовий Алан Бадоєв.

Раніше ми писали, що Ані Лорак похвалилася своїм захисником на честь свята 23 лютого.

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