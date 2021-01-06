Астролог назвала важливі події січня, які можуть перевернути наше життя

Астролог розповіла про найважливіші події січня, які зможуть перевернути життя кожного з нас. Перехід планет по зодіакальному колу, молодий місяць у Козерогові і повня у Леві - всі ці процеси будуть впливати на наші рішення та дії. Експерт вважає, що місяць буде насиченим, і розслаблятися особливо ніколи.

Прогноз на січень 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна. Вона поділилася знаннями про головні астрологічні події січня.

"Січень має бути потужним, активним і навіть агресивним. Це сприятливо для кар'єрних досягнень і бізнесу, але несприятливо для здоров'я, екстриму і людей зі слабкими нервами. Тому готуйте свої нерви і запасайтеся валеріаною, бо емоції будуть литися через край", - прогнозує астролог.

А от якими будуть ці емоції - негативними або позитивними - вже залежить від локальної карти кожного. Багато питань, які назріли влітку підійдуть в січні до свого завершення і кульмінації. Протягом місяця важко буде стримувати себе, як в плані дій, рішень, так і на словах. Захочеться видати все - без будь-яких норм етики і моралі.

"Аварійність цього місяця буде зашкалювати, тому обійдіться без зайвого екстриму. А якщо у вас є вороги або конкуренти, то ви підете на все, щоб їх знищити, або хоча б придумати план по їх ліквідації. Але в кінці місяця рекомендую пригальмувати, позаяк ретроградний Меркурій може порушити ваші плани", - радить Аріна Артуровна.

Марс у Тельці

Ця подія розпочнеться з 7 січня затягнеться на цілий місяць. Планета дій і сили - Марс - буде знаходитися у знаку Телець.

"Прекрасний час для розвитку і продуктивної діяльності індустрії краси, мистецтва, ручної праці, пластичної хірургії, салонів та косметології. Буде бажання витрачатися на задоволення і красиві речі", - прогнозує астролог.

За словами експерта, такий Марс дуже любить гроші, але не особливо любить напружуватися. Тому дії будуть розподілятися так, щоб при мінімумі зусиль був максимальний результат. Енергія буде спрямована на загрібання грошей і матеріального майна.

"Взагалі Марс у Тельці спокійний і врівноважений, але позаяк він буде вражений Юпітером, Сатурном і Ураном, то люди будуть мати неймовірно твердолобий і впертий характер, при опорі або зустрічі з якими-небудь перешкодами будуть ставати скаженими і моментально впадати в гнів і влаштовувати скандали", - додала Аріна.

До 25 січня Марс утворює квадратуру до Юпітера, і неприборкані прагнення можуть призвести до плачевних наслідків, тому що буде хотітися всього, багато й відразу. Астролог рекомендує придушувати в собі будь-яке прагнення взяти на себе більше, ніж ви в змозі реалізувати, уникати завдань, для здійснення яких у вас явно не вистачить навичок або досвіду. Не варто в цей час ризикувати, якщо ви не можете дозволити собі втрату. Якщо ж ви будете холоднокровні, то подолаєте всі фізичні перешкоди, що виникли на шляху. Навіть якщо перемога буде не такою, якою вона представлялася вам, ви не підете з порожніми руками.

Труднощі також викличе Марс вражений Сатурном до 25 січня, оскільки цей аспект ненависті і холоднокровного вбивці. В умілих руках він працює дуже феєрично та усуває конкурентів і вирішує непереборні ситуації. Для реалізації знадобиться ретельна підготовка, планування і організація - або з вашого боку, або з боку оточуючих.

Також протягом січня вас буде бити розрядом 220 вольтів - Марс у поєднанні з Ураном. Потрібно готуватися до несподіваних поворотів, ситуацій і подарункам - як приємних, так і не дуже.

Буде спостерігатися загальна неврівноваженість, різкі перепади в активності, некерованість і непередбачуваність в поведінці. Різка зміна планів, конфлікти, розбіжності з друзями. Несподівані аварійні ситуації на дорогах, вдома і поломки техніки. А з іншого боку - несподіване розв'язання старих проблем. Аспект хороший для людей, що займаються у сферах IT, енергетики, політики та громадськими організаціями.

Меркурій у Водолії і Венера в Козерогові

8 січня дві планети змінюють знак - Меркурій переходить у Водолія, а Венера у знак Козеріг.

В цей час, з 8 по 29 січня, проявляється максимальна свобода у сфері спілкування. Навіть сором'язливі люди трохи вивільнюються, стають більш безпосередніми, що позитивно вплине на переговори. На таких транзитах мозок стає допитливим і хочеться дізнатися про всі новинки і інформаційні технології, так само знайти неординарні засоби розв'язання проблем. В цей час мислення виходить за рамки звичного, часто з'являються парадоксальні ідеї, можуть несподівано змінитися плани.

"Головне, в цей період не думати, що ви найрозумніший і тямущий, інакше потрапите в пастку. Підсвідомо всі хочуть і чекають змін, в цей період буквально відчувається, що ось-ось відбудеться щось незвичайне, що бентежить розум. При такій аспектації планет в січні події не змусять себе чекати. У більш прокачаних особистостей розпочнеться період інсайтів і геніальних ідей", - додала астролог.

8 січня також відбудеться інгрессія Венери в знак зодіаку - Козеріг, і там планета пробуде до 1 лютого. Якщо в цей час зав'язуються романтичні стосунки, то з великою часткою ймовірності можна говорити про серйозність намірів.

Це час закріплення відносин, тому його можна використовувати для укладання будь-яких домовленостей щодо стосунків і майна. Також у цей період ви можете поцікавитися, які плани у вашого партнера на ваше спільне майбутнє і підвести його до офіційної реєстрації, якщо це вам потрібно. До кінця місяця будуть прекрасні можливості, щоб познайомитися з метою серйозних намірів і довгострокового розвитку стосунків.

Це ж стосується і ділового співробітництва. Договір про спільну діяльність, укладений у цей час, обіцяє стабільність і тривалість відносин, удачу в бізнесі. Також Венера, проходячи по знаку Козерога, може спровокувати романтичний зв'язок з начальником або може вказувати на зустріч з партнером старше за віком.

З іншого боку такий аспект дає охолодження у стосунках, якщо в них спочатку було не все так гладко. У такої Венери завжди знайдеться причина бути незадоволеним чоловіком, коханцем або діловим партнером.

Молодий Місяць у Козерогові

13 січня відбудеться потужний молодий Місяць у знаку Козерога. У цей час Сонце з'єднується з Плутоном, тому місяць, починаючи з 13 січня і до середини лютого буде під колосальним напруженням і нести оновлення і руйнування старого. Ситуація зрушиться з мертвої точки, а у деяких в житті почнуть відбуватися зміни, другий цьому доказ - Уран (планета змін) піде в прямий рух.

Буде відчуватися величезний прилив сил та енергії (у тому числі і сексуальної). А де сексуальна, там і енергія грошей. Тому буде простежуватися жадібність, бажання забрати і відібрати чуже. З'явиться активність, витривалість, сміливість і твердість. Добре вдаватиметься впливати, підпорядковувати і маніпулювати.

Але емоційно і фізично неготові до таких енергій люди, навпаки, відчують спочатку сильні емоції - з крайності в крайність, перенапруження і в кінці занепад сил і тривожність. Уникайте потенційно небезпечних місць і великих скупчень людей.

Сонце у Водолії

19 січня Сонце переходить в повітряний і легкий знак Водолій, що трохи послабить ситуацію в космічному просторі після Козерога. Це час нетворкінгу, спілкування та організації спільних підприємств. Сприятливий період для пошуку спонсорів і покровителів. Підходить час для здачі іспитів, а після 30 січня - для перездачі, також захисту дипломних, для продовження самоосвіти і духовного розвитку.

"Місяць завершиться агресивною і шаленою повнею у Львові 28 січня і ретроградним Меркурієм, який почне гальмувати інформацію, документацію і мислення з 30 січня", - резюмувала Аріна Артуровна.

Раніше астролог розповіла про еру Водолія, яка почалася в кінці грудня і буде впливати на життя цілих поколінь.