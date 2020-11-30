Атмосферний фронт і холод: синоптик розповіла, як почнеться зима в Україні

В Україні у перший день зими буде холодно, але сухо

Погода в Україні у перший день зими, 1 грудня, буде холодною через атмосферний фронт, що навис над нашою країною. Але в західних областях на небі можна буде побачити сонце, яке порадує своїм світлом. На решті території нашої країни буде панувати волога і холодна температура з сірістю на небі. Про це написала на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.

"Атмосферний фронт, який вже сьогодні панує в Україні, завтра ще також затримається і призведе опади - дощ і сніг - вздовж смуги від Чернігівщини, Сумщини через Черкаську, через Кропивницький з районами, Одеської та Миколаївської областей. Зачепить Вінницьку та Київську", - попередила експерт.

На півдні і сході країни 1 грудня очікується сильний вітер. Температура повітря в більшості областей України протягом доби коливатиметься близько 0, від -2 до +2 градусів. Найближчої вночі у західній частині країни будуть морози, у Прикарпатті очікується до 5-11 градусів.

У столиці в перший день зими буде також сіро і прохолодно, температура повітря до 1 градусу тепла.

"У Києві зима почнеться вологою прохолодною погодою - або дощ, або навіть вдень може політати невеликий сніжок. 1 грудня температура повітря вночі в столиці складе від 1 морозу до 1 градуса тепла", - написала Діденко.

Як ми писали раніше, погода в Україні принесе в останні дні листопада незначне похолодання, проте обіцяє нові аномалії грудні і порадує нетиповим для цього періоду теплом - зимовим бабиним літом.