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Синоптик прогнозує зимовий бабине літо в Україні

Новость на русском → П'ятниця 27 листопада 2020 06:37
Синоптик прогнозує зимовий бабине літо в Україні Погода в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні принесе в останні дні листопада незначне похолодання, проте обіцяє нові аномалії грудні та порадує нетиповим для цього періоду теплом - зимовим бабиним літом.

Такий прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач, передають "Факти".

За його словами, наприкінці останнього місяця осені очікується зниження температури, але похолоднішає не критично.

Початок зими теж буде відносно холодним, проте через кілька днів стовпчики термометрів піднімуться, часом ймовірні невеликі опади.

"Під кінець першої та на початку другої декади грудня буде спостерігатися невелике зниження температури", - розповів народний синоптик.

Деркач заявив, що в середині грудня потеплішає, вдень і вночі збережуться плюсові показники температур повітря.

Холоди знову повернуться до Дня святого Миколая, і 19 грудня в нічний час температура може істотно впасти.

"Остання декада грудня очікується теплою з нетиповою для зими погодою. Тільки під кінець року можливі незначні заморозок і сніжок", - прогнозує народний знавець погоди.

Схожу картину з передбаченням морозів на День святого Миколая дав також синоптик Леонід Горбань. Так, 19 грудня він обіцяє сніг і морози до -8 градусів, пише "Метеопрог".

Очікується, що мінусова температура протримається до 28 грудня.

Однак до кінця 2020-го перед самим Новим роком почнеться відлига і заллють сильні дощі.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що найближчими днями циклон принесе в Україну мокрий сніг і похолодання.

Також ми писали про те, що нещодавно синоптики змінили прогноз погоди в Україні на зиму.

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